REISER HJEM: Margrethe Salvesen Zivcic og Elmin Zivcic avbildet i Antalya denne uken. Nå reiser de hjem uten at han har konkurrert i VM. Foto: PRIVAT

Full hotellkrangel – norsk medaljekandidat forlater VM

Den norske kickbokseren Elmin Zivcic (31) hadde som mål å ta VM-gull i tungvekt i Tyrkia. Men etter å ha blitt nektet å sove på hotell med kona, reiser han hjem fra mesterskapet.

Oppdatert nå nettopp

– Jeg føler meg skjøvet ut av laget på en veldig passiv-aggressiv måte, bare fordi jeg valgte å gjøre tingene likt som jeg har gjort siden jeg ble invitert til å være en del av landslaget, sier Zivcic til VG.

Stridens kjerne er at 31-åringen ville bo på hotell med kona Margrethe Salvesen Zivcic. Hun reiste til Tyrkia som manager for ektemannen, og er kjent med at VG skriver om konflikten. Fru Salvesen Zivcic har tidligere operert som pressekontakt og sykepleier for landslaget, men har ikke den rollen nå lenger.

– Det var avklart på forhånd at Margrethe ikke skulle være en del av støtteapparatet, og derfor booket vi og betalte vårt eget hotell to minutter fra det andre hotellet. Jeg skulle bare sove med henne, og være med resten av landslaget hele tiden ellers. Det hadde vi informert dem om. Jeg er en voksen mann, og bestemmer selv hvor jeg skal sove, forklarer Zivcic.

VAR TIDLIGERE I STØTTEAPPARATET: Elmin Zivcic og kona Margrethe Salvesen Zivcic avbildet i forbindelse med en turnering med landslaget i 2018. Da var kona en del av støtteapparatet. Foto: Privat

– Var enige om betingelsene

Det er ikke landslagsledelsen enig i, og landslagssjef i kickboksing, Aun Hunsager Andresen, har følgende versjon av konflikten:

– Vi kjenner oss ikke igjen i beskrivelsen «passiv-aggressiv». Vi har forholdt oss rolig og behersket i denne saken. En av utøverne på det norske landslaget har valgt å avbryte sin VM-deltagelse som følge av uenighet med de reglene som gjelder for deltagelse i mesterskap.

– I god tid før avreise hadde vi en dialog med aktuell utøver der betingelsene for deltagelse ble gjennomgått. Partene var enige om betingelsene, men etter ankomst Tyrkia ble det klart at utøveren ikke ville forholde seg til avtalene likevel, sier Andresen og legger til:

– Landslagsledelsen har hele tiden ønsket at utøveren skal være en del av laget, men ikke på bekostning av de reglene som gjelder, og som har sikret landslaget suksess i en årrekke.

NYANSATT: Aun Hunsager Andresen tok over som landslagssjef i august i år. Foto: Norges Kickboxingforbund

Medaljekandidat

Zivcic sier selv at han hadde som et realistisk mål å ta VM-gull, og han har levert gode internasjonale resultater i lang tid. Han har blant annet EM-bronse på CV-en.

Istedenfor å konkurrere om VM-medalje er han på vei hjem til Trondheim med kona. Han hevder at han har delt hotellrom med fruen hver gang på verdenscupturneringer, EM, NM og alt som har vært av mesterskap og turneringer i regi av landslaget – uten at det angivelig har vært noe problem tidligere.

– Utøvere og støtteapparat til mesterskap bor sammen på utvalgt hotell. Dette er en etablert praksis, og ble avklart før avreise med utøver, sier landslagstrener Andresen.

– Så reglene er ikke endret?

– Reglene er ikke endret. Kona har vært en del av støtteapparatet tidligere, men ikke til årets mesterskap. Og som nevnt tidligere, alt ble avklart før vi dro til Tyrkia.

Tar saken videre

Zivcic selv sier at han skal ta saken videre med forbundet og Olympiatoppen. Han har lest igjennom kontrakten og retningslinjene. Han er også opptatt av at det ved regelbrudd skal gis skriftlig advarsel opp til to ganger.

– De ga meg et ultimatum – enten sove med dem, eller ut av laget. Jeg har ikke mottatt noen skriftlig advarsel, sier han.

Dette er Andresens forklaring på at Zivcic ikke har mottatt skriftlig advarsel:

– Det er et egnet virkemiddel når en regel er brutt, ikke når en regel er planlagt brutt. Dette er ikke en sak der vi har avdekket et regelbrudd.

I VERDENSTOPPEN: Elmin Zivcic avbildet etter seieren i verdenscupturneringen i Ungarn for halvannet år siden. Foto: Norges Kickboxingforbund

Uansett er VM nå over for 31-åringen før det har begynt.

– Jeg er helt sjokkert over en slik oppførsel, når man vet hvor mye tid, ofring og energi en utøver bruker for representere seg selv og landslaget i best mulig lys for å bringe hjem en gullmedalje, sier Zivcic.

– Det er selvsagt ikke aktuelt til å konkurrere på landslaget i NKBF (Norges Kickboxingforbund) igjen, jeg er ferdig med landslaget, avslutter mannen som konkurrerer i klassen over 91 kilo fullkontakt.

PS! Norge har med en stor tropp til mesterskapet, og noen utøvere er allerede i gang med konkurransen. Thea Therese Vingmark Næss og Tommy Henry MacPherson er blant de heteste medaljekandidatene.

Publisert: 27.11.19 kl. 10:27 Oppdatert: 27.11.19 kl. 10:40

Mer om