HARDTSLÅENDE: Brasilianske Polyana Viana går her sin andre UFC-kamp mot J.J. Aldrich i august. Kampen tapte hun på poeng, og står dermed med én seier og ett tap i UFC. Foto: Joe Scarnici / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

UFC-fighter hevder hun grisebanket mann som forsøkte å rane henne

KAMPSPORT 2019-01-07T16:16:22Z

Polyana Viana (26) er ikke den mest kjente MMA-utøveren i hjemlandet Brasil. Det skulle en mann som angivelig forsøkte å rane mobiltelefonen hennes lørdag kveld få smertelig erfare.

Publisert: 07.01.19 17:16

Ifølge Viana ble hun oppsøkt av en ukjent mann mens hun ventet på en taxi utenfor et leilighetskompleks i Rio de Janeiro . Mannen skal ha krevd å få mobiltelefonen hennes, og hevdet at han var bevæpnet.

Det var også noe av det siste han rakk å gjøre den kvelden.

– Han var veldig nær meg, så jeg tenkte: Hvis han har en pistol, så har han ikke tid til å trekke den. Så jeg reiste meg raskt, slo han to ganger og sparket han. Da han falt, tok jeg kvelertak på bakfra (rear naked choke) og sa «sånn sitter vi til politiet kommer», sier hun til nettstedet MMAjunkie .

Det fysiske resultatet av «oppgjøret» mellom Viana og ransmannen ble lagt ut på Twitter av UFC-sjefen Dana White, med emneknaggen #badfuckingidea (skikkelig dårlig idé).

Den blodige og forslåtte gjerningsmannen, som skulle vise seg å ikke være bevæpnet med annet enn en pistol laget av papp, ble ifølge Viana fraktet til et sykehus for utredning av skadene han fikk. Deretter bar turen videre til arresten.

Viana sier at hun ikke ble skremt av hendelsen. Hun hevder nemlig å ha blitt forsøkt ranet før – da av to menn. Også den gang skal det ha endt med at hun ga en av ransmennene en på tygga, slik at begge stakk av.

26-åringen kom unna hendelsen ransforsøket lørdag med ikke annet enn ømme knoker, og med mobiltelefonen i god behold.

Viana står med 10 seire og to tap i MMA-buret (1–1 i UFC) og er ranket som nummer 32 i stråvektklassen i UFC.

Hun vant sin første kamp i UFC mot amerikanske Maia Kahaunaele-Stevenson i mars i fjor, med det samme kvelertaket som hun brukte mot raneren lørdag (rear naked choke):