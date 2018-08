Foto: Tore Kristiansen

Melhus arrangerer nytt boksestevne i Skien

Proffbokser Kevin Melhus (28) får med seg flere norske profiler på et nytt stevne i hjembyen Skien 20. oktober.

– Vi har fått med oss lokale investorer, og kulturstøtte fra både Porsgrunn og Skien. Nå satser vi på 4000 tilskuere, og boksefest, sier Melhus til VG.

28-åringen er mannen som i oktober 2010 ble den aller første proffbokseren som gikk kamp på norsk jord siden forbudet kom i 1981. Han vant på knockout mot Christian Dulz i Oslo Spektrum , og har nå fem seirer på fem proffkamper.

Skiensgutten har gått alle sine kamper på norsk jord, og har tre av kampene i regi av sitt eget promotorselskap. For et år siden trakk stevnet hans 3000 tilskuere til Skien Fritidspark , samme kveld som Cecilia Brækhus slo Mikaela Laurén på knockout i Melsomvik en kort kjøretur unna. Nå blir det nytt stevne 20. oktober.

– Nå har vi kvelden for oss selv, og satser på at dette blir en stor hendelse lokalt. Entusiasmen er i alle fall stor, og nå håper jeg at dette skal bli et lønnsomt prosjekt som alle får glede av. Det er plass til 4000 tilskuere, sier Melhus.

Det har nemlig ikke vært veldig lønnsom butikk for Melhus og folkene rundt ham så langt.

– Jeg er avhengig av at dette lykkes for å kunne fortsette. Nå har jeg samlet et stabilt team, og det er flere norske profiler som går kamp denne kvelden, forklarer Melhus.

Ingrid Egner, Jamshid Nazari, Ali Srour, Alexander Hagen, og ikke minst Bernard Angelo Torres skal også i aksjon i tillegg til Melhus som går hovedkampen.