STERK ÅPNING: Anne Line Hogstad (t.v.) tok en stor skalp i sin første kamp i ONE Championship. Foto: ONE Championship

Thaibokser Hogstad med imponerende seier i Manila: – Fysisk overlegen

Anne Line Hogstad (32) fikk en fantastisk start på sin kontrakt med kampsportgiganten ONE Championship, og vant på poeng mot det australske stortalentet Alma Juniku (19).

Oppdatert nå nettopp

På et stevne i Manila, Filippinene, i ettermiddag norsk tid leverte den norske fighteren en solid kamp mot tenåringen.

Dommerne var enige om at Hogstad var best i de tre rundene, og særlig de to siste rundene var Oslo-fighteren den mest aktive.

VG +: Dette er de viktigste kampsportprofilene i Norge – stem på din favoritt!

I tillegg ble Juniku tildelt gult kort i den andre runden, etter å ha holdt for lenge i benet til Hogstad ved flere anledninger. Dermed mistet også Juniku ti prosent av pengene hun fikk for kampen.

YouTube: Se kampen i opptak her!

I den siste runden traff Hogstad godt med et par solide albuer, og hadde flere gode slagkombinasjoner. Selv måtte hun også «spise» en del slag fra Juniku, og hadde en solid hevelse ved det høyre øyet – uten at det så ut til å plage den norske profilen nevneverdig.

– Anne Line var fysisk overlegen, og presset mye. Jeg føler det satte ut motstanderen og sørget for respekten. Hver gang Juniku gjorde noe, så var Anne line på med en gang og svarte med flere og hardere teknikker, sier Chris Nilsen, som er en av Hogstads trenere på Frontline Muay Thai i Oslo, til VG.

Langtidskontrakt

Det var like før jul at Hogstad kunne bekrefte at hun har signert en kontrakt med ONE Championship, som innebærer seks kamper over to år. Den første testen ble mot Juniku, som sist hun var i aksjon tapte tittelkampen mot 22 år gamle Stamp Fairtex fra Thailand.

RUTINERT: 32 år gamle Anne Line Hogstad markerer seg internasjonalt. Foto: Privat

Fairtex skal forsvare tittelen sin mot amerikanske Janet Todd i Singapore 28. februar, og Hogstad kan absolutt være aktuell som motstander for vinneren av det oppgjøret.

– Jeg føler at dersom hun vinner en kamp til, så fortjener hun en sjanse mot Fairtex, eller Todd, om tittelbeltet, sier Nilsen.

– Jeg håper selvfølgelig at jeg får sjansen til å gå tittelkamp mot Fairtex, men jeg må i alle fall vinne denne kampen og gjøre et godt førsteinntrykk. Uansett skal jeg være i denne organisasjonen en stund, sa Hogstad til VG i desember.

ONE Championship har hovedbase i Singapore, og setter opp stevner med kamper i MMA, kickboksing, boksing, grappling og da selvfølgelig thaiboksing. Hogstad trener til daglib på Frontline Muay Thai i Oslo.

PS! Hogstad står nå med 14 seirer og fem tap så langt i proffkarrieren, mens Juniku hadde 25 seirer og fem tap før møtet med Hogstad.

Publisert: 31.01.20 kl. 13:12 Oppdatert: 31.01.20 kl. 13:26

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser