GODE VENNER: Finske Eva Wahlström gir Katharina Engene Thanderz et vennskapelig kyss på kinnet etter en sparringsøkt i Finland. Foto: Privat

Thanderz trener med «fienden» før VM-kamp

Proffbokser Katharina Engene Thanderz (31) møter trolig vinneren av VM-kampen mellom finske Eva Wahlström (39) og britiske Terri Harper (23). Nå har hun hjulpet Wahlström i oppkjøringen til kampen 8. februar.

– Det er viktig å få frem at jeg ikke ser på Wahlström som en fiende. Jeg har et ønske om å bli best innenfor idretten jeg driver med, men tanken min er at vi alle er kollegaer som holder på med det samme, sier Thanderz til VG.

Men det er unektelig litt spesielt at hun de siste par ukene har vært på treningsopphold hos Wahlström, som er den regjerende WBC-verdensmesteren i super fjærvekt – samme vektklasse og forbund der Thanderz i november sikret seg kvalifiseringstittelen i november.

Det betyr at hun i praksis står først i køen til å møte vinneren av Wahlström mot Harper i Sheffield Arena 8. februar.

– Jeg vil bidra til at kvinneboksing vokser. Da må man holde sammen og hjelpe hverandre. Det er heller ikke hver dag man får sjansen til å trene med en som har vært verdensmester så lenge som Wahlström. Da jeg fikk spørsmålet tenkte jeg at det kom til å bli en kjempebra erfaring for meg. For å bli best, må man også trene med de beste, sier Thanderz.

Veteran

Wahlström ble europamester i 2012, og tok VM-tittelen for første gang i 2014. Hun står med 21 seirer og ett tap i karrieren. Tapet kom da hun gikk opp i lettvekt og møtte superstjernen Katie Taylor i New York i 2018.

Wahlström har sagt til VG at en tittelkamp mot Thanderz ville blitt stort.

GÅR VM-KAMP: Eva Wahlström skal forsvare WBC-tittelen sin i Sheffield Arena. Her poserer hun på trening i Helsinki med Katharina Engene Thanderz. Foto: Privat

– Både Eva og jeg er selvsikre personer, og vi har snakket om at hvis vi møtes i ringen en dag, så går det bra for begge to, sier Thanderz om et mulig oppgjør.

Selv står hun med 13 seirer (to på knockout) og null tap i proffkarrieren.

TETT PÅ: Finsk TV intervjuer Katharina Engene Thanderz i forbindelse med den kommende VM-kampen til Eva Wahlström. Foto: Privat

Og det kan komme relativt raskt. Promotor Eddie Hearn og Matchroom Boxing arrangerer det kommende stevnet i Sheffield, og Thanderz vil være ringside med Team Sauerland-representant Tom Dallas.

– Som WBCs interim-mester blir jeg automatisk offisiell utfordrer til vinneren av kampen, så potensielt sett kan jeg møte Harper eller Wahlström innen rimelig tid. Håpet er at jeg kan få bokse om den tittelen veldig snart, sier Thanderz.

Publisert: 28.01.20 kl. 20:05

