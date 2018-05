SMERTE OG GLEDE: Jack Hermansson har store smerter mens han gratuleres av trener Mohsen Bahari etter seieren på UFC 224 i Rio. Foto: Viaplay Fighting

Skadet Hermansson med spektakulær UFC-seier i Brasil

Publisert: 13.05.18 01:34 Oppdatert: 13.05.18 02:03

Jack Hermansson (29) pådro seg ribbeinsbrudd i andre runde mot brasilianske Thales Leites (36), men overvant både smertene og motstanderen da han avgjorde på teknisk knockout i tredje runde.

– Det finnes ikke noe smerte. Du skal slå ham ut, og det er du god nok til! skrek trener Mohsen Bahari til Hermansson i pausen før tredje og siste runde.

To minutter og ti sekunder ut i siste runde avgjorde også Hermansson kampen, og skrek ut av både glede og smerte.

– Jeg brakk et ribbein i andre runde, og kunne kjenne at det fløt rundt der inne, beskrev Hermansson, som måtte sitte på en stol under seiersintervjuet.

– Jeg følte meg helt forferdelig. Det er det mest smertefulle jeg noen gang har opplevd, beskrev Hermansson mens han gispet etter pust på grunn av smerte.

Han åpnet, som han hadde varslet til VG på forhånd , offensivt og bevegelig mot Leites. Og gjorde trolig nok til å lede på poeng etter første runde. Men tidlig i andre runde fikk Hermansson tydelig store smerter da han ble tatt ned inntil burveggen av Leites.

At Hermansson kom seg igjennom den runden der han tilbrakte mesteparten av tiden under motstanderen, er meget imponerende. Leites hadde 15 submission-seirer i karrieren før møtet med Hermansson, og det så lenge ut til at den statistikken skulle bli enda bedre.

Bor og trener i Oslo

Den 29 år gamle svensken, som er bosatt i Oslo med norsk samboer og trener på Frontline Academy, står nå med fire seirer og to tap i UFC. Etter å ha tapt to ganger av like mange mulige, så ble det endelig seier på tredje forsøk.

Hermansson tok en imponerende seier mot Leites, som debuterte i UFC for over ti år siden.

– For en utrolig seier! Det var høy puls i et kvarter. Jack var sterkest, kjappest og skarp som aldri før, men holdt på å miste kampen da et ribbein røk i andre runde. Han kjempet gjennom smerten og overlevde mot veteranen Leites, og tok seieren på ground and pound, beskriver MMA-revyens redaktør, Andreas Roaldsnes, til VG.

– Da Leites la seg på rygg for å prøve å modifisere «D’arce-angrepet» sitt tenkte jeg «Nå er det over!», legger han til.

Men Hermansson slo bokstavelig talt tilbake da han kom seg ut av fellen til Leites, havnet oppå motstanderen og traff med tre-fire gode venstreslag før han fulgte opp med høyreslag som til slutt gjorde at dommeren stoppet det hele.

Nå har 29-åringen for alvor meldt seg på som høyaktuell til en storkamp i mellomvektdivisjonen. Hvis ikke bruddskaden holder ham borte for lenge kan det bli aktuelt med ny kamp dersom det blir et stevne i København i juli.

– 95 prosent av utøverne gir etter og taper i en slik situasjon, fordi smerten blir for stor, og motstanderens press for stort. Men ikke Jack, og han overlevde et tre minutts forsøk på «armtriangel», som han tapte på for Cezar Ferreira sist han slåss i Brasil. Jack imponerer på alle mulige fronter. Han tar et stornavn, og det på en eksepsjonell måte, roser Roaldsnes.

