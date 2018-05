NUMMER TRE I SIKTE: Her veider Emil Weber Meek inn før debuten i Toronto for halvannet år siden. Nå jobber 29-åringen med å få en kamp 22. juli. Foto: Mattis Sandblad

Meek nærmer seg kamp i Tyskland: – Det ser lyst ut

Publisert: 29.05.18 13:22

Emil Weber Meek (29) nærmer seg sin tredje kamp i UFC-buret, og skal være høyaktuell for ett oppgjør på UFC-stevnet i tyske Hamburg 22. juli.

– Jeg har spurt UFC om å få gå kamp i Europa neste gang. Det er jo på tide å vise UFC at nordmenn både er gale og råbra folk. Jeg føler jeg har en enorm backing her hjemme, og jeg har lenge drømt om å få lov til å fighte foran med så mange nordmenn som mulig i ryggen, sier Meek til VG.

Han debuterte med seier mot Joran Mein i Toronto i desember 2016 , men tapte mot Kamaru Usman i St. Louis i januar i år. Etter en lengre pause nærmer det seg nå en tredje UFC-kamp for weltervekteren. Planen er altså at det skal bli kortere reisevei for norske fans denne gangen.

– Jeg har vært heldig og fått det som jeg vil hittil, og jeg har fått inntrykk av at UFC vil ha litt mer action i Europa, sier Meek.

Det har lenge vært snakk om et UFC-stevne i København, men foreløpig er det altså Hamburg 22. juli som er det heteste alternativet.

– Det ser lyst ut med tanke på Hamburg, men jeg kan foreløpig ikke si noe om motstandere.

Stevnet i den tyske havnebyen er foreløpig stort sett bestående av lett tungvekt-kamper, og hovedkampen er Volkan Oezdemir mot Mauricio Rua.

– Det kan hende at Meek må ta den motstanderen han blir tilbud, og det er ikke så mange navn som peker seg ut akkurat nå. Han har vært dyktig i forsøkene sine på å kalle ut motstandere, men har ikke lyktes i det siste. Han så ut til å få den etterlengtede Mike Perry-kampen, men så falt den gjennom. Da står Meek igjen uten noen prosjekter, sier MMA-revyens redaktør, Andreas Roaldsnes til VG.

Meek og Frontline Academy-kollega Jack Hermansson ble signert av UFC omtrent samtidig. Mens Hermansson har seks kamper (fire seirer og to tap), så har altså Meek gått bare to.

– Noe av grunnen er skader og tilfeldigheter, men det er også forskjell på hva som er ønskelig aktivitetsnivå, sier Roaldsnes.

Meek selv har hatt flere skadeproblemer de siste årene, og det er hovedårsaken til at han har gått få kamper. Men 29-åringen tviler på at han blir typen som går fem-seks kamper i året uansett.

– Jeg sikter på to-tre kamper i året. Det er deilig med litt «walking around money», og litt tid å komme seg på etter kampene, sier Meek.