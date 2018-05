KJØRTE SHOW: Don King (t.h.) hilste på Cecilia Brækhus før pressekonferansen. Promotorkollega Tom Loeffler (i midten) fikk en liten birolle i Kings elleville show. Foto: Bjørn S. Delebekk

Brækhus stolt over Don Kings prat om kvinnerettigheter

Publisert: 03.05.18 00:10 Oppdatert: 03.05.18 01:02

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

KAMPSPORT 2018-05-02T22:10:34Z

LOS ANGELES (VG) Legenden Don King (86) tok fullstendig over da Cecilia Brækhus (36), Kali Reis (31) og resten av bokserne skulle holde pressekonferanse på Sheraton Gateway Hotel i Los Angeles.

King stjal showet på Brækhus-pressekonferanse: - Jeg er stolt over å ha fått King til å snakke om kvinnerettigheter

– Dette her er helt enormt. Vi har hatt tre dager med fullt program og det har vært utrolig moro. Dette er den største boksescenen man kan komme på, sa Brækhus entusiastisk til VG etter en pressekonferanse der 4-500 personer var til stede

Og en av tidenes mest kjente boksepersonligheter kjørte et voldsomt show. Han hadde fått med seg at den amerikanske storkanalen HBO for første gang skal vise en kvinnekamp når ubeseirede Brækhus forsvarer sine fem VM-belter i weltervekt mot Reis.

– Jeg er stolt over å ha fått Don King til å snakke om kvinnerettigheter. Tommelen opp for det, gliste Brækhus.

Ordnet kampene til Tyson og Ali

Don King er 86 år gammel, men tidenes mest kjente boksepromotor holder fortsatt koken. Det er mannen som blant annet arrangerte de største kampene til Muhammad Ali og Mike Tyson på 70-, 80- og 90-tallet.

King ankom lokalet en drøy halvtime før pressekonferansen startet, og svarte villig på alt av spørsmål - blant annet fra VG om hva han synes om at kvinnebokserne endelig får en sentral plass.

– Kvinner er det beste ressursen vi har. Uten dem ville hverken du eller jeg vært her. De må ha alle rettigheter på lik linje med menn, også når det gjelder boksing.

– Så du liker kvinneboksing?

– Jeg liker kvinner! Min mor var en kvinne, og liker du ikke kvinner så er det noe galt med deg. Det må være helt opp til kvinner å avgjøre hva de vil gjøre, og hva de ikke vil gjøre.

Han promoterte blant annet kvinnebokseren Cristy Martin, som var stor på 90-tallet.

– Jeg kjøpte en fin BMW til henne, og hjalp henne opp i karrieren, skrøt King.

– Vet du noe om Brækhus?

– Jeg har hørt så mye om henne, og jeg ser at hun har veldig mange belter. Jeg gleder meg virkelig til å se henne til helgen, strålte mannen som ikke har like høyt hår som i glansdagene.

Men energien er det definitivt ikke noe å si på.

King pratet stort sett på inn- og utpust i tre kvarter før selve pressekonferansen begynte. Og da hovedseansen startet, var King plass på podiet sammen med blant andre Brækhus, hennes trener Lucia Rijker, boksestjernen Gennady Golvkin og ikke minst Vanes Martirosyan - bokseren som er i stallen til King.

Prateshow

Etter hvert fikk også King ordet. Fargeklatten fikk ikke et eneste spørsmål, men ga seg likevel ikke før han hadde pratet i et kjør i over en halvtime om kvinnerettigheter, boksing, hyllet president Donald Trump, hyllet ringdamene i bakgrunnen for sin skjønnhet.

Alle skulle få, og alle fikk. Han avsluttet med å belære ubeseirede Golovkin om at han ikke blir en ekte mester før han har opplevd å bli knocket ut. Til latter fra både Golovkin og resten av salen.

– Men du skal få returkamp når du har tapt! rallet King før han omsider satt seg igjen til applaus, latter og hoderystende forbauselse fra folk i salen.

Brækhus lo og koste seg sammen med trener Rijker, og savner ikke trauste pressekonferanser med høflige spørsmål fra salen.

– Jeg tror Norge tar boksing litt for seriøst. Det blir litt for krampaktig. Slapp av, kos dere og la sirkuset gå rundt. Bare slapp av og vær med på eventyret, sier Brækhus og kjører begge tomlene i været før hun forsvinner til et intervju med HBO.

PS ! Brækhus bokser ganske nøyaktig klokken 05.00 søndag morgen, norsk tid. Hun skal altså forsvare alle weltervektbeltene sine mot Kali Reis (13 seirer, seks tap) som går ned to vektklasser for å møte ubeseirede Brækhus.

Denne artikkelen handler om Kampsport

Boksing

Cecilia Brækhus