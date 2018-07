Soleklar poengseier til Cecilia Brækhus i Moskva

MOSKVA (VG) «Isdronningen» Inna Sagajdakovskaja (33) klarte ikke å gjøre det hett for Cecilia Brækhus (36) i Moskva lørdag kveld. Norges boksedronning vant kontrollert - men ikke spektakulært og beholdt sine fem belter.

– Jeg ville ikke gå på noen smell her, så jeg tok det veldig, veldig safe, sa Brækhus i et intervju med Viasat4.

– Hun har prøvd å psyke meg ut hele tiden. Det var et element, men kanskje mest at kampen gikk her i Russland.

«The First Lady» har dermed forsvart titlene sine i weltervekt to ganger på bare to og en halv måned. Hun er ubeseiret på 34 proffkamper.

Samtidig klarte hun med lørdagens seier å kvitte seg med sitt «Russland-kompleks». Hennes siste tap i karrieren kom nemlig i nettopp Russland for snart 13 år siden. Hun tapte - som amatør - VM-finalen i 2005. Proffdebuten kom i januar 2007.

Minst 20 000 mennesker var inne på OL-arenaen i Moskva da Brækhus bokset lørdag kveld. Tidligere tungvektsmester Nikolaj Valujev satt på første rad. Putin-vennen Steven Seagal var også ringside.

Inna Sagajdakovskaja hadde på forhånd syv seirer og ingen tap. Men 33-åringen fra Sibir fikk det tøft med norsk motstand og var i realiteten sjanseløs. På slutten var det bare såvidt hun klarte å holde seg på beina.

– Russerne er beintøffe, så jeg syntes hun tålte mye, sa Cecilia Brækhus til Viasat4 etterpå.

De to brukte første runde til å bli «nærmere kjent», men ble vunnet hårfint av Brækhus. Det samme gjaldt runde to, og i tredje runde ble Brækhus mer overlegen. Russeren levde farlig, men det ble den tredje 10–9-runden til bergenseren.

Fjerde runde ble jevnere, mens den femte ble rotete. Russeren fikk tilsnakk for bakhodeslag. Brækhus var raskere og prikket inn et par treffere. Russeren blødde neseblod, og Brækhus avslutter runden med en fin venstre-høyre-kombinasjon.

I USA sist begynte hun å slite fra sjette runde, men hun vant også denne 10–9. I syvende runde ble hun ble presset opp mot tauene på tampen, men var veldig rolig og kontrollerte. Russeren fikk klar beskjed fra ringhjørnet om å gå for knockout: De skjønte at det var hennes eneste sjanse.

Runde åtte og ni var også 10–9-runder til Brækhus, og i tiende runde var russeren skikkelig på felgen. Hun klarte imidlertid å holde seg på beina ut matchen.

– Det er en prestasjon å vinne på en tung dag, sa Fam Elgan som ekspert på Viasat4.

Brækhus måtte i sin forrige kamp, mot Kali Reis i mai, ta telling for aller første gang i sin proffkarriere . Hun sa før lørdagens kamp at det var viktig å komme seg kjapt i gang igjen etter en telling. Bergenseren har forberedt seg på Moskva-stevnet sammen med sin trener Johnathon Banks på Klitsjkos gym i Kiev.

Hovedkampen i Moskva senere i kveld er cruiservekt-oppgjøret mellom russeren Murat Gassiev og ukrianeren Oleksandr Usyk. De kjemper om det såkalte Muhammad Ali-trofeet.

Russlands annektering av Krim og krigen i Øst-Ukraina gjør at det er et spesielt bakteppe til denne tittelkampen.