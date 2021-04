SISTE SJANSE: Stig-André Berge (37) etter morgenøkten i Lambertseter bryteklubbs lokaler mandag. Om tre uker må han vinne tre til fire matcher i verdenskvalifiseringen i Sofia for å få billett til sitt fjerde OL. Foto: Øystein Jarlsbo

Stig-André Berge: Smittebekymret for høygravid kone foran siste OL-sjanse

LAMBERTSETER (VG) Stig-André Berge (37) er bekymret for sykdomsfaren han vil utsette sin høygravide kone Rosell Utne Berge for – hvis han skulle bli coronasmittet under oppkjøringen til OL-kvalifiseringen i Bulgaria neste måned.

– Du blir paranoid etter hvert og føler hele tiden at «styggen på ryggen» er etter deg for å ta deg. Du jobber hele tiden for å slippe unna, sier Stig-André Berge mens han blir behandlet av brytelandslagets fysioterapeut Jakob V Larsen Jørgenvåg etter mandagens første økt i det flotte treningsanlegget til Lambertseter bryteklubb i Oslo.

Norges OL-bronsevinner fra Rio de Janeiro for snart fem år siden forklarer hvordan han opplevde situasjonen da brytelandslaget ble rammet av covid-19-smitte i Ungarn i midten av mars – rett før OL-kvalifiseringen i Budapest skulle starte.

Stig-André Berges landslagskolleger Felix Baldauf og Oskar Marvik avga positive tester tirsdag fire dager før de skulle på matta til første kvalifiseringskamp. Det samme skjedde med landslagstrenerne Fritz Aanes og Eren Gjægtvik, samt fysioterapeut Jørgenvåg. Alle ble umiddelbart satt i 10 dager isolasjon i et «corona-hotell» i Budapest.

De norske ikke-smittede satte seg i selvisolasjon på hotellrommet 23 timer i døgnet.

Per Anders Kure fikk bryte i OL-kvalifiseringen. Han avga imidlertid positiv på Gardermoen ved hjemkomst fra Budapest. Grace Bullen, som ble covid-19-smittet i november i fjor, og Iselin Solheim ble slått ut av den såkalte europakvalifiseringen fredag før europamester Morten Thoresen, Kure og Berge led samme skjebne lørdag 20. mars.

– Jeg skjønte at toget var gått da, sier herrelandslagets trener Fritz Aanes (42) med tanke på at hans ikke-smittede brytere måtte klare seg uten hele sitt støtteapparat da det gjaldt som mest i Ungarn for fire uker siden.

Nå gjenstår én OL-kvalifiseringssjanse for totalt syv norske brytere, i den såkalte verdenskvalifiseringen i Sofia 6.–9. mai. I motsetning til ved siste korsvei, da de lå i treningsleir i utlandet ni uker i forkant, drar Berge & co. direkte fra Oslo til Bulgaria dagen før den starter. For ikke å risikere det de ble offer for sist.

Skjønt Norge og Rælingen, der Stig-André Berge bor med sin familie – kona Rosell og deres sønn Nicklas (2,5 år) – og Morten Thoresen som innlosjert – er ikke risikofritt det heller.

FAMILIEFORØKELSE: Rosell Utne er gravid med parets andre barn. Her er hun på tur med sønnen Nicklas (2 og et halvt år). Foto: Privat

På spørsmål om han kjenner på en engstelse for å bli smittet, svarer han «ja», han vil være så ærlig å innrømme at han tenker på det.

– Jeg har en kone som går hjemme og har 10 uker igjen av graviditeten. Hvis hun får corona er ikke det helt bra. For den ungen tar jo mye plass. Det er mindre plass til lungene der, sier han.

Stig-André Berge forteller at de omgås som en vanlig familie der hjemme. Han omtaler kona Rosell som superkvinne, fordi hun – mens han har vært borte ni uker siden begynnelsen av januar – har gått gravid, skjøttet sivil jobb og tatt hånd om sønnen, som åpenbart har arvet farens høyt og lavt-gen.

Superkvinnen hyllet den daværende forloveden etter at Stig-André Berge tok med seg tre priser fra Idrettsgallaen 2017:

– Hovedårsak til at jeg ikke ønsker å bli syk, er at jeg har en gravid kone. Punkt to er at det står et OL på spill, tilføyer han – som i likhet med langvarig kohortleieboer Morten Thoresen nylig har testet seg for antistoffer.

Den viste seg også negativ.

– Ville livet og forberedelsene til OL vært lettere hvis dere hadde vært vaksinert?

– Ja, det hadde jo egentlig det. Selvfølgelig hadde det vært det, svarer Stig-André Berge.

Han og de andre landslags- og OL-kvalifiseringsaktuelle bryterne får lov til å trene på Lambertseter i Oslo. Sparring – det vil si trening identisk lik kamper mann mot mann i klinsj – er ikke tillatt. I utlandet ville de – som sist – hatt anledning til å legge denne viktige spissingen inn i treningsprogrammet.

Stig-André Berge velger å se positivt på den særnorske ulempen.

– Det er seks uker fra forrige kvalifisering til den neste. Vi taper bare seks dager med kvalitetssparring på å være hjemme, kontra det å sitte 20 dager i karantene i løpet av den tiden, sier han.

Men det er en misforståelse å tro at han tar lett på sitt «være eller ikke være»: OL nummer fire i Tokyo om 100 dager, eller OL foran TV-en som hjemmeværende tobarnsfar 23. juli til 8. august.

– Jeg tror det er vanskelig for en utenforstående å forstå dette. Mislykkes du med å komme til OL, eller ta medalje i OL, er det som å oppleve enorm kjærlighetssorg. Jeg mislyktes i OL i Beijing og London-OL, og har gjort det i 23 andre mesterskap, sier Stig-André Berge.

– Sorg, tomhetsfølelse, alt er meningsløst en periode. I alle fall etter OL, som er hvert fjerde år. Etter Beijing (2008) varte den ikke så lenge, men etter London var det to måneder med «kjærlighetssorg», utdyper han.

– Det er bare en gang du ikke har hatt den følelsen, for fem snart fem år siden i Rio-OL?

– Det stemmer, svarer Stig-André Berge.