SISTE FORBEREDELSER: Emil Weber Meek sammen med trener Mohsen Bahari, som er med til Polen i helgen.

Kampklar Meek om sitt «nye våpen»: − Alltid vært en svakhet

MMA-karrieren til Emil Weber Meek (34) stoppet opp da han tapte flere nøkkelkamper på rad. Nå har han bokstavelig talt tatt brytegrep, og i helgen gjør han et etterlengtet comeback i Polen.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Meek skulle egentlig gått kamp for syv uker siden, men pådro seg et voldsomt kutt under øyet på den siste treningen.

Med 14 sting måtte møtet med polske Kacper Koziorzebski utsettes, men lørdag kveld barker de sammen på «KSW 74»-stevnet i Ostrow Wielkopolski.

– Det er klart det var en stor skuffelse da kuttet ødela sist, men de ekstra ukene med trening har gjort meg enda skarpere, sier Meek til VG.

Han har blant annet fått oppfølging av Marcel da Cruz, som også trener tennisesset Casper Ruud, og i tillegg fikk Meek ekstra tid til å jobbe med sin nye «bestekompis» Billy Bigelow.

STYGT KUTT: Emil Weber Meek viser frem kuttet som måtte sys med 14 sting, og som sørget for at kampen i juli måtte utsettes.

– Billy er uten tvil den viktigste personen i denne oppkjøringen. Vi har bodd sammen og oppå hverandre i 180 dager, og reist verden rundt, sier Meek.

De møttes tilfeldigvis i Las Vegas i starten av 2020, da Meek forberedte seg til møtet med Jake Matthews. Bigelow har drevet med bryting i «hele livet», og Meek har hatt en stor svakhet i sin verktøykasse, nemlig brytingen.

Han debuterte i UFC med seier i desember 2016, men tapte deretter tre kamper i organisasjonen mot Kamaru Usman (senere weltervektmester), Bartosz Fabinski og nevnte Matthews. Dermed røk også UFC-kontrakten.

NØKKELMANN: Billy Bigelow leder an på trening med Emil Weber Meek og Mohsen Bahari i bakgrunnen.

Les også Meek med ny kontrakt og kamp: – Noen enormt vanskelige valg Den norske MMA-pioneren Emil Weber Meek (33) har signert en avtale med den polske organisasjonen KSW, og debuterer i…

I tillegg tapte Meek da han møtte danske Louis Glismann i den franske organisasjonen Ares i desember.

Alle de fire tapene har kommet mot fightere som i utgangspunktet er best på bakken.

– Det har alltid vært en svakhet, nå er det en styrke. Takket være Billy, som har hevet nivået mitt i brytingen til det ugjenkjennelige, mener Meek som nå har vært i Norge sammen med Bigelow og spisset formen.

– I USA er bryting religion og Billy har gitt meg verktøy jeg ikke engang visste jeg trengte, roser Meek som nå står med ni seirer og seks tap i sin proffkarriere.

Les også: Meek: – Jeg er en av verdens beste

Kommende motstander Koziorzebski står med åtte seirer og fire tap. Han vant sin siste kamp i KSW i januar, men er en mann Meek må slå for å målet i den polske stororganisasjonen.

– Jeg har lyst til å gå for tittelbeltet i løpet av 2023, slår 34-åringen fast.

PS! Meeks kamp vises direkte på Viaplay lørdag kveld, sendingen starter kl. 19.00.