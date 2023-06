VERDIG AVSLUTNING: Amanda Nunes la seg over tittelbeltene og gråt etter at hun offentliggjorte at karrieren er over.

«MMA-løvinnen» Nunes la opp etter ny seier – for mammas skyld

Amanda Nunes (35) tok et emosjonelt farvel etter seieren mot Irene Aldana (35) i natt. UFCs-historiens dronning gir seg definitivt på topp.

– Mamma har bedt meg om dette så mye, og så lenge. Hun takler det ikke lenger. Ikke familien min heller. Nina har vært med meg i hele karrieren. Nå er hun gravid, sa Nunes da hun ble intervjuet oppe i buret på det Viaplay-sendte stevnet etter nok en seier.

Nina er ektefellen, også hun MMA-fighter. I 2020 fikk paret sin første datter, og nå venter de sitt andre barn.

Løvemat

Nunes hadde ingen problemer mot Aldana på UFC-stevnet i Vancouver i natt, og poengseieren var fullstendig overlegen. Dermed forsvarte Nunes bantamvekt-tittelen, og har i tillegg fjærvektstittelen.

Etter seieren la hun beltene midt i ringen sammen med hanskene og annonserte at karrieren var over.

GIR SEG PÅ TOPP: Amanda Nunes er MMA-sportens ubestridte dronning. I natt tok hun farvel.

Kallenavnet har vært «The Lioness», men nå har løvinnen tatt sitt siste offer i MMA-buret.

Det var ikke uventet at Nunes skulle legge opp. Hun har dominert voldsomt etter at hun for første gang sikret seg tittelen i bantamvekt sommeren 2016 ved å slå Miesha Tate.

Deretter knuste hun Ronda Rousey – i det som ble superstjenens siste MMA-kamp – før blant andre Valentina Schevchenko, Cris Cyborg og Holly Holm ble slått.

Info Amanda Nunes Født : 30. mai 1988 (35 år)

Nasjonalitet : Brasiliansk

Høyde : 173:

Konkurransevekt : Bantamvekt (61,3 kg) og fjærvekt (65,8 kg)

Nunes tapte i MMA-debuten sin på et lite stevne i Brasil i mars 2008. Hun har vunnet 23 av sine 28 proffkamper.

Hun debuterte i UFC i 2013, og ble bantamvektmester i sin syvende kamp med seieren mot Miesha Tate. I sin 11. kamp ble hun dobbeltmester da hun tok fjærvektstittelen fra Cris Cyborg.

Er gift med amerikanske Nina Nunes (tidligere Ansaroff). Sammen har de en datter, og venter sitt andre barn. Vis mer

Seieren mot Cyborg var for øvrig om fjærvekt-tittelen i 2018, og siden da har Nunes vært dobbeltmester.

Revansjerte tapet

Det eneste tapet på de siste 15 kampene, og siste åtte årene, kom mot Julianna Pena i desember 2021 da Nunes tapte etter en «rear naked choke». Men syv måneder senere tok hun bantamvekt-tittelen tilbake etter en overlegen poengseier mot Pena.

FAMILIEMORO: Amanda Nunes feiret i buret sammen med datteren i natt.

Egentlig var det Pena som skulle vært motstander igjen i natt, men hun pådro seg en ribbeinsskade og måtte trekke seg. Dermed ble aldri trilogien noe av, og nå er det trolig for sent.

Selv om MMA-fighteren har en tendens til å gjøre comeback virker Nunes bestemt på at det nå er over.

– Jeg skal reise litt med familien, og jeg skal tilbringe mer tid med familien min i Brasil. Jeg forlot dem da jeg var så ung for å komme hit og jakte på drømmen min, sa Nunes som for øyeblikket er den eneste brasilianske mesteren i UFC.

– Brasilianske fightere, «get your shit together». Skaff dere et belte, okay? Jeg stikker. Takk! sa 35-åringen.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post