PAUSEUNDERHOLDNING: Bildet er tatt sist fredag da Conor McGregor var gjest i pausen i NBA-finalen.

McGregor anklages for seksuelt overgrep – avviser påstandene

Conor McGregor (34) blir anklaget for å ha overfalt en kvinne seksuelt på et toalett under en NBA-finale i basket i Miami. Kampsportstjernen benekter påstandene.

Det er TMZ som melder dette torsdag. Anklagene er sitert også av blant andre nyhetsbyrået Reuters, The Athletic og bekreftet av flere av de involverte.

Kvinnen har, gjennom sin advokat, sendt et brev til McGregor, NBA og Miami Heat der hun ønsker en avtale i stedet for rettslige skritt, heter det.

NBA er verdens fremste basketballserie. Kampen gikk på Miami Heats hjemmebane.

Miami-politiet sier til TMZ at de har etterforsket anklagene siden søndag og at undersøkelsene fortsetter.

Miami Heat bekrefter at de er klar over påstandene og gjennomfører en fullstendig gransking. De vil ikke gi ytterligere kommentarer foreløpig.

Representanter for McGregor sier til TMZ at påstandene er falske.

I brevet fra advokaten heter det at kvinnen ble tvunget inn på et toalett der McGregor og livvakten hans ventet. Advokaten skriver at McGregor kysset kvinnen, og at livvakten sørget for å holde andre ute fra toalettet.

Videre i brevet heter det, ifølge TMZ:

McGregor tvang henne deretter til oralsex.

Da han forsøkte ytterligere seksuell aktivitet, skal hun ha klart å rømme.

Hun rapporterte det angivelige overgrepet til politiet i Florida den 11. juni.

– McGregor kommer ikke til å bli skremt av anklagene, sier representanter for iren til TMZ.

Kampsportorganisasjonen UFC er klar over anklagene mot superstjernen.

– UFC vil la den juridiske prosessen gå før vi kommer med ytterligere uttalelser, heter det.

Kampen det siktes til, gikk den 9. juni, altså sist fredag. McGregor var da tilskuer og var med i pauseunderholdningen i Miami Heats kamp mot Denver Nuggets. Under seansen på banen slo McGregor Heat-maskoten så hardt at personen måtte til legebehandling, skriver USA Today.