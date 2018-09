OVER OG UT: Anthony Joshua (t.v.) kan juble for sin 21. knockoutseier på 22 kamper. Alexander Povetkin ligger utslått, og får hjelp av dommeren. Foto: ANDREW COULDRIDGE / X03808

Joshua reddet knockoutseier etter tung åpning på Wembley

KAMPSPORT 2018-09-22T22:00:48Z

Den russiske bokseren Alexander Povetkin (39) gikk voldsomt til verks, og vant de første rundene av tungvektsoppgjøret mot hjemmefavoritt Anthony Joshua (28).

Publisert: 23.09.18 00:00 Oppdatert: 23.09.18 00:16

Det ble spennende og dramatisk da 90.000 tilskuere hadde tatt turen til Wembley for å se briten Joshua forsvare VM-beltene i tungvekt.

Den ubeseirede OL-mesteren fra 2012 fikk det nemlig knalltøft mot veteranen Povetkin, som tok OL-gull i 2004.

Kampen ble vist bak betalingsmur på Viaplay Fighting.

Anthony Joshua Alder: 28

Nasjonalitet: Britisk.

Høyde: 198 cm

Vekt: 112 kg

Meritter som amatør: 40 seirer og tre tap. OL-gull i super tungvekt i 2012, VM-sølv i super tungvekt i 2011.

Proffkamper: 22 seirer (21 på knockout) – ingen tap. Debuterte i 2013. Har VM-titler i tungvekt i forbundene WBA, IBF, WBO og IBO.

Povetkin hadde bare tapt mot Vladimir Klitsjko før kveldens oppgjør, og mente alvor da han gikk opp i ringen mot Joshua.

– Povetkin er en tøff utfordrer, og beviste det i kveld med gode venstrekroker og kontringsslag. Men jeg kommer inn her for å ha det moro, gjøre det jeg har trent på og gi mitt ytterste. Jeg merket at han var tålte mye mot hodet, men mindre mot kroppen. Jeg merket at han ble svakere, sa Joshua.

Allerede i den første runden traff Povetkin godt, og så ut til å ryste Joshua som også blødde kraftig fra nesen. Han fortsatte å dominere, og vant trolig flere av de tidlige rundene.

Kampen jevnet seg litt ut, og i fjerde runde fikk Povetkin et kutt over sitt venstre øye.

I runde syv traff Joshua med flere harde treffere, og en rystet Povetkin måtte i kanvasen etter en knallhard høyre krok da det gjensto 1.25 av runden.

Povetkin klarte så vidt å komme seg på bena, men var helt ute da Joshua traff ham igjen.

Dommeren stoppet dermed kampen, og Joshua kunne juble for sin 22. seier av like mange mulige i proffkarrieren. 21 av seirene har kommet på knockout.

Nå bør det ligge an til at Joshua må bryne seg mot vinneren av det planlagte oppgjøret mellom amerikanske Deontay Wilder og britiske Tyson Fury.

Da vil i så fall alle de store VM-titlene i tungvekt ligge i potten, og det vil bli en historisk kamp. Datoen 13. april er allerede holdt av på Wembley ...

– Det er dere som avgjør hvem jeg bør møte, og vi kommer til å legge ut en avstemning, sa Joshua henvendt mot publikum i London.

Wilder har WBC-beltet i tungvekt, men Fury er faktisk lineær tungvektmester ettersom han ikke har tapt etter at han slo Klitsjko i 2015.

– Min nummer én vil være Wilder, la oss ikke snakke om nummer to eller tre. Det er Wilder, sa Joshua.