KNUST: Cris Cyborg avbildet sekunder etter at hun har tapt tittelkampen mot Amanda Nunes. Foto: VIAPLAY

«MMA-monsteret» Cyborg knocket ut foran Brækhus

KAMPSPORT 2018-12-30T05:13:35Z

Cecilia Brækhus (37) satt ringside da Amanda Nunes (30) knuste storfavoritt Cris Cyborg (33) på knockout etter få sekunder i «superfighten» i Los Angeles i natt.

Publisert: 30.12.18 06:13 Oppdatert: 30.12.18 07:27

Hollywood-skuespiller Halle Berry og Brækhus satt rett ved buret da Nunes sjokkerte alle – inkludert «uslåelige» Cyborg, som har most all motstand så langt i karrieren.

Men nå mistet den brasilianske superstjernen fjærvekt-tittelen, og det mot Nunes, som kom opp fra fjærvekt og nå er den første kvinnen med titler i to vektklasser.

Nunes har tidligere knust legenden Ronda Rousey , og har imponert stort i sine seneste kamper, men dette er utvilsomt 30-åringens største prestasjon.

Hun gikk fullstendig respektløst til verks mot Cyborg, møtte henne i midten av buret og utvekslet slag etter få sekunder. Nunes rystet Cyborg, «spiste» et par solide treffere selv, men bare kjørte på. Cyborg sviktet i knærne da hun ble truffet med en venstre-høyre-kombinasjon.

Noen sekunder senere traff Nunes med en kombinasjon på fire slag, før en høyre sving senket Cyborg og dommeren brøt inn. Da var det gått 57 minutter av kampen, der Cyborg altså var den store, store favoritten.

Cyborg tapte proffdebuten i 2005, men har siden da vunnet 20 MMA-kamper. Resultatet er heller ikke gode nyheter for Brækhus.

Ettersom Cyborg har valset over all motstand i MMA-buret, så har 33-åringen vært aktuell for en kamp i bokseringen. Noe som ville generert stor interesse i USA, Norge og Brasil.

– Cyborg har vært en stor support i mine siste kamper, så jeg er der først og fremst for å støtte henne. Dette er største kampen i kvinnelig MMA, sa Brækhus til VG før nattens stevne.

– Det er selvfølgelig og kjempe god PR mot en kamp i 2019, la Brækhus til.