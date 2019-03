MMA-stjernen McGregor i ny skandale

MMA-stjernen Conor McGregor er kjent for å havne i trøblete situasjoner. Nå har det skjedd igjen.

McGregor skal angivelig ha stjålet og knust mobilen til 22 år gamle Ahmed Abdirzak utenfor en nattklubb i Miami Beach klokken fem på morgenen.

Abdirzak skal ha forsøkt å filme McGregor, men det ville ikke 30-åringen ha noe av. Iren skal angivelig ha kastet mobilen i bakken, tråkket på den, og tatt den med seg mens han rolig gikk til bilen sin.

TMZ Sports har fått tak i en video som viser situasjonen.

MUGSHOT: Her er bildet som ble tatt i forbindelse med arrestasjonen av Conor McGregor i Miami Beach.

– Han gikk vekk med den samme signaturgangen han har når han entrer ringen i UFC. Jeg skal ikke lyve, jeg var livredd - mannen er et dødelig våpen, sier Abdirzak i et eksklusivt intervju med Daily Mail.

For bare fem måneder siden ble McGregor utestengt fra UFC i seks måneder etter skandalekampen mot Khabib Nurmagomedov:

McGregor ble arrestert samme kveld, og løslatt morgenen etter, for en kausjon på 12,500 dollar - som tilsvarer omtrentlig 107,000 norske kroner.

Offeret for hendelsen, Abdirzak, er rystet.

– Jeg så på ansiktet hans, han var så sint. Jeg vet ikke om han var påvirket av alkohol eller dop, men han så helt borte ut. Jeg forholdt meg passiv fordi jeg ville ikke slåss. Da slo han mobilen med sin høyre hånd. Det var så hardt at jeg kjente slaget gjennom hele kroppen, sier 22-åringen til Daily Mail.

I teorien kan McGregor stå ovenfor en dom på 15 år i fengsel og en stor bot i det som blir kategorisert som «sterkt væpnet ran». Men hans advokat Sam Rabin er veldig sikker på at de vil forsvare seg godt i saken, og unngå fengselsstraff.

– Jeg tror at vi til slutt vil forsvare denne saken på en vellykket måte. Jeg kan ikke si hva utfallet blir, men jeg kan ikke se at han havner i fengsel for noe som dette, siterer Newstalk Breakfast Rabin på.