Havnaas trener slått ned og skadet – må stå over Arendal-stevne

Bokseren Kai Robin Havnaa (29) må klare seg uten treneren som har fulgt ham opp i hele proffkarrieren når han går sin 14. kamp i mars. Amerikanske Joey Gamache (52) ble nemlig angrepet på vei til trening i New York i forrige uke.

Gamache ble operert for kjevebrudd på tre steder etter episoden som skjedde da han var på vei til treningslokalene i hjembyen i forrige uke. 52-åringen, som er tidligere verdensmester og har en lang proffkarriere bak seg, er bosatt i New York.

Planen var at han skulle reise til Arendal i disse dager for å bli med Havnaa i den siste oppkjøringsperioden før møtet med Rad Rashid i Sør Amfi 2. mars.

– Joey var på vei til trening da han ble overfalt og slått ned. Han brakk kjeven, og ble kjørt rett til sykehuset, sier Havnaa til VG.

Operasjonen var vellykket, og Gamache er ifølge rapportene på bedringens vei. Havnaa har vært i kontakt med treneren, men det er ingen mulighet for at amerikaneren kan ta turen over til den kommende kampen.

VG har foreløpig ikke kommet i kontakt med Gamache for å få hans versjon av den stygge episoden.

– Planen var at han skulle komme hit nå snart. Dette blir min første oppkjøring til kamp uten Joey etter at jeg ble proff, forklarer Havnaa som endelig er kampklar etter at avslutningen på 2018-sesongen ble ødelagt av en bruddskade.

Han er for øyeblikket den klart mest profilerte og etablerte proffbokseren på herresiden i Norge, og topper altså Team Sauerlands stevne i Arendal om halvannet måned. Ubeseirede Havnaa har 13 seirer – 11 på knockout – så langt i karrieren.

Nå får onkel Erling Havnå en enda mer sentral rolle. Mannen som var tett på karrieren til sin bror, og Norges hittil eneste profesjonelle verdensmester på herresiden, Magne Havnaa har vært hjelpetrener for Gamache. Nå får han hovedansvaret for nevøens neste kamp.

– Erling har vært involvert i det høyeste nivået når det gjelder proffboksing, og han har den erfaringen jeg trenger. Han har også veldig lik treningsfilosofi som Joey. Men Joey har også fungert som cutman, så vi er på leting etter det nå, sier Havnaa.