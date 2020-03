UBESEIRET: Kai Robin Havnaa jubler etter sin 16. seier av like mange mulige i Ekeberghallen i november. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Havnaa nærmer seg storkamp mot IBO-mester – satser på «corona-klausul»

Proffbokser Kai Robin Havnaa (31) skal være nær å få avtalt en kamp mot sørafrikanske Kevin Lerena (27) – for øyeblikket rangert som verdens femte beste cruiservekter.

– Dette er jo det jeg har drømt om, og hvis denne kampen kommer i orden, så er det en fantastisk mulighet for meg, sier Havnaa til VG.

Men i disse corona-tider er det også fare for at en slik kamp ikke kan arrangeres på lang tid.

– Jeg er selvfølgelig redd for at det kan ødelegge for mitt livs største mulighet. Jeg må i så fall sikre meg at kampen skjer på et senere tidspunkt, sier Havnaa.

Promotorselskapet Team Sauerland har hatt ansvaret for Havnaa siden han ble proff i 2014, og 31-åringen har vunnet alle sine 16 kamper - 13 på knockout. Han møtte argentinske Mariano Gudino i Ekeberghallen november.

– Vi er veldig nærme en avtale med Lerena, og jobber med flere muligheter for kampsted i Norge i juni, sier promotor Nisse Sauerland til VG.

Lerena er fra øverste hylle i cruiservekt, og for øyeblikket er han rangert på femteplass i vektklassen av boxrec, og anerkjente Ring Magazine. Siden 2017 har han hatt VM-tittelen til forbundet IBO, og står med 25 seirer (12 på knockout) og ett tap. Southpaw-bokseren, altså at han er «keivhendt», vant på teknisk knockout mot den tyske veteranen Firat Aslan i februar.

– Jeg har sett veldig mange av kampene til Lerena, og fulgt ham tett - først og fremst fordi han er en veldig god bokser. Jeg kommer til å være en enorm underdog, men det gir meg også enorme muligheter. Dette motiverer meg enormt, sier Havnaa.

– Dette er ikke noe jeg kan takke nei til, legger han til.

MULIG MOTSTANDER: Kevin Lerena (t.h.), her i kamp mot Vasil Ducar i juni 2019, er høyaktuell for kamp i Norge mot Kai Robin Havnaa. Foto: STR / TT NYHETSBYRÅN

Faren Magne Havnaa er tidenes eneste mannlige verdensmester i boksing. Han sikret seg VM-tittelen til forbundet WBC i cruiservekt 17. mai 1990. Det var hans 17. proffkamp, og nå ser det også ut til at sønnen skal gå om en stor tittel i hans 17. kamp.

– Det er veldig spesielt å tenke på. Jeg er jo vant med å bli sammenlignet med pappa og alt han gjorde, men det her blir virkelig spesielt, sier Kai Robin Havnaa.

«De fire store forbundene» i proffboksing er altså WBA, WBC, WBO og IBF. Men IBO er et forbund som også er rangert høyt. Cruiservekttittelen i forbundet har tidligere vært holdt av stjerner som Marco Huck, Danny Green, Tomasz Adamek, Thomas Hearns og James Toney for å nevne noen.

– Det er enormt og få mulighet til en VM kamp, og hvis jeg vinner sjokkerer jeg hele bokseverden. Det tror jeg og teamet mitt jeg har en reel mulighet til å gjøre, sier Havnaa som har amerikanske Joey Gamache og onkel Erling Havnaa som trenere.

