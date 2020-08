SPINNVILLE SCENER: Landslagstrener Fritz Aanes (til høyre) gikk nærmest fra konseptene da Stig-André Berge vant bronsemedaljen i Rio-OL for fire år siden. Foto: Bjørn S. Delebekk

Fortsetter til Paris-OL 2024: – Han ofrer alt

Stig-André Berge (37) er ikke overrasket over at hans mangeårige landslagstrener Fritz Aanes (42) er blitt enig med bryteforbundet om at han skal fortsette i jobben frem til Paris-OL 2024.

– Han leverer jevnt og trutt, og det er han som startet systemet som har vist seg å fungere og som har gitt resultater. De siste fire årene har vi vært fire EM-finaler for herrer, med tre forskjellige utøvere, sier Norges OL-bronsevinner fra 2016.

Stig-André Berge og Fritz Aanes har vært sammen på landslaget som aktive brytere. Aanes, som tok 4. plass før han ble disket i Sydney-OL 2000 og 15. plass i Athen-OL 2004, begynte som juniorlandslagstrener for 10 år siden og ble ansatt som trener på heltid i bryteforbundet i 2012.

I en kort periode etter Rio-OL for fire år siden fungerte Fritz Aanes som privattrener Stig-André Berge utenfor forbundets landslag. Årsaken var en uoverensstemmelse mellom forbundstyret og Fritz Aanes, som var tilbake i forbundfolden høsten 2017.

Stig-André Berge tok inn årets europamester Morten Thoresen i «Team Berge» dengang:

Da det ble klart at OL-kvalifiseringen til utsatte 2020-OL ville bli utsatt ett år, og Fritz Aanes’ kontrakt gjaldt til 31. desember inneværende år, fikk han tilbud om å forlenge den - med ett eller fire år. Han sa ja takk til fire uten særlig betenkningstid, motforestillinger og spesielle krav.

– Vi har valgt å tenke langsiktig, bekrefter sportssjef Jacob Haug i Norges bryteforbund.

– Det som driver meg er alle de unge utøverne som vil ofre livet for å kunne hevde seg i verdenstoppen. Sett til ressursene konkurrentene våre råder over, skal det egentlig være umulig for norsk bryting å oppnå resultater internasjonalt, sier Fritz Aanes.

Etter at han etablerte sin sentraliserings-modell er alle landets beste herrebrytere samlet så å si året rundt. I løpet av årene fra 2012 og frem til i dag, har norske herrebrytere vunnet 21 internasjonale medaljer.

– Fritz er nordlending. Han hyler og skriker, han sier alt rett ut. Det ikke alle vet, er at han er en 24-timers trener. Han ofrer alt og ferien sin hvis det er noe vi trenger, og han er tydelig med hensyn til målene vi har satt, forklarer Stig-André Berge.

For øyeblikket er han, Aanes og resten av landslagets på en samling i Vilnius i Litauen.

Stig-André Berges mål er å avslutte en 20 år lang karriere på den internasjonale brytematten med VM på hjemmebane i Oslo neste høst. Deretter skal han inn i rollen som assistent for Fritz Aanes på landslaget, og da vil sirkelen de to imellom nærmest være sluttet.

Fritz Aanes understreker allerede nå at Stig-André Berge - etter forhåpentlig sitt fjerde OL og VM-suksess i Nye Jordal - «må være på jobb mandag» med en gang etter at han har lagt skoene på hylla.

– Det er noe vi har planlagt lenge. Stig er en leder i gruppen, han viser vei for de unge. Det er en ny generasjon, med flere i rekken enn noengang, som vil overta etter ham, mener Fritz Aanes.

Publisert: 19.08.20 kl. 08:55

