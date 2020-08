PRIKKER INN VM-FORMEN: Stig-André Berge under en treningssamling med brytelandslaget i Kristiansund i midten av juni, før han var klar over at han antakelig får sjansen til å vinne VM-gull allerede om fire måneder. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Stig-André Berge får «bonus-VM» før jul

Stig-André Berge (37) jubler over den ferske og overraskende VM-beskjeden som kan gi ham en hektisk avslutning på karrieren – med to VM og OL i løpet av 10 måneder.

– Det er en kjempe-boost for laget og motivasjonen. Det er et veldig stort pluss. Det er kult, nå trener jeg mot VM. Jeg startet treningen mot det så fort den beskjeden kom, sier bryterveteran og OL-bronsevinner Stig-André Berge.

Årsaken til begeistringen er nyheten om at Det internasjonale bryteforbund vil arrangere et «bonus-VM» i Beograd i Serbia 12.-20. desember, altså allerede om fire måneder. Norges bryteforbund mottok beskjeden midt i ferien, den 6. juli – rett før Stig-André Berge dro på familietur til kona Rosell Utne Berges hjemsted Båtsfjord i Finnmark.

Der løp han over viddene, i ensom majestet i økter opp mot 20 kilometer (det eneste levende han møtte var reinsdyr), som en del av treningen tilpasset de brått endrede konkurranseplanene.

– Da vi jobbet mot OL (2021) var det utallige timer med mengde som gjaldt. Nå har vi kutte litt ned på det for at muskulaturen ikke skal være helt lammet i desember, sier Stig-André Berge med tanke på det ny-innsatte VM.

FULL STØTTE: Stig-André Berge tok midlertidig farvel med kona Rosell Utne Berge før han dro p treningsleir i coronaisolasjon tidligere i sommer. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Da 2020 startet var årets høydepunkt Tokyo-OL, forutsatt at han og de andre norske bryterne kom seg helskinnet gjennom kvalifiseringen mens coronapandemien ennå ikke hadde rammet vår del av verden. Da det skjedde, ble ble OL flyttet til sommeren 2021, kvalifiseringen utsatt noen måneder - for så å bli utsatt ett år fra opprinnelig fastsatt tidspunkt.

I OL-år arrangeres normalt sett ikke VM.

Brått sto Stig-André Berge på mesterskaps-bar bakke, uten utsikt til annet enn (forhåpentligvis) OL 2021 og hans farvel til sporten med VM i Norge 2. til 10. oktober 2021.

– Det blir et mål og steg på veien mot OL-kvalifiseringen og OL neste år. Det var en positiv beskjed å få. Det er noe håndfast og viktig motivasjon med hensyn til trøkket på treningene, sier sportssjef Jacob Haug i Norges bryteforbund.

Han forteller at Det internasjonale bryteforbundet da OL ble utsatt ga klart uttrykk for at Norge skulle arrangere VM høsten 2021 i Nye Jordal, selv om det med «nye» OL 2021 ville være i strid med «ikke begge deler» samme år.

Stig-André Berge, som innimellom bistår kona i sport- og treningutstyr-firmaet der han er deleier, forteller at antall økter per uke under landslagssjef Fritz Aanes nå er 13, hvorav seks «på matta».

– Vi må gjøre jobben som kreves, sier han - for så å understreke at «vi ikke må glemme at vi er inne i en pandemi».

– Vi vet ikke hundre prosent om det vil gå å arrangere VM i Serbia i desember, hvis verden ser ut som den nå gjør. Det kan komme nye smitteutbrudd. I Norge er er antall smittetilfeller på vei opp. Det er viktig å ha is i maven, tilføyer han.

Neste uke reiser han imidlertid til en treningssamling i Litauen sammen med de andre landslagsbryterne. Der møter de brytere fra flere nasjoner, som av hensyn til smittevern- og karantenebestemmelser kan ta turen dit.

Dette sa Stig-André Berge under et pressetreff i hans treninggarasje hjemme på Rælingen i begynnelsen av juni:

Publisert: 06.08.20 kl. 11:11

