KARRIERENS FØRSTE TAP: Jessica McCaskill vant på poeng mot Cecilia Brækhus 15. august. Etter 36 proffkamper tapte omsider Brækhus. Foto: Melina Pizano / Matchroom / Melina Pizano/ Matchroom

Brækhus om tapet: – Da jeg gikk i ringen var jeg utslitt både fysisk og mentalt

Cecilia Brækhus (38) er tilbake i Norge etter syv måneder i USA. For første gang snakker hun ut etter «sjokktapet» mot Jessica McCaskill (36), som stakk av med alle VM-beltene.

– De jeg har hatt rundt meg har ikke tillatt meg å føle meg nede. Mange har minnet meg på at jeg er mer enn kun boksing, og det vil jeg aldri glemme, sier Brækhus til VG.

Veldig mye har skjedd siden hun sist var i Norge. Brækhus reiste til California og Big Bear i februar for å starte forberedelsene til det planlagte møtet med McCaskill i april.

Så rammet coronaviruset en hel verden, og det var ikke før i august hun endelig kunne gå i ringen i Tulsa – uten tilskuere.

Da gikk Brækhus på sitt første tap i karrieren, da McCaskill vant på poeng og stakk av med alle de fem VM-beltene til den norske stjernen som frem til da hadde vært verdens antatt beste kvinnebokser. Uten tap på 36 kamper som proff.

Brækhus hyllet sin overkvinne og sa noen ord etter kampen, da hun gikk langt i å antydet at hun kom til å legge opp. Siden da har det vært stille.

Bekrefte returkamp-rettighet

Etter en ferie i Miami ønsker Brækhus først nå å si litt om skuffelsen. Akkurat nå sitter hun i karantene i Oslo, men deler litt om fremtidstankene:

– I boksing så sies det at når du taper, så forsvinner plutselig alle vennene dine. Jeg tror det kommer an på hvem du velger å ha rundt deg. Jeg har blitt oppringt og overøst med hyggelige meldinger fra venner, familie, team og fans, sier Brækhus.

Det de aller fleste lurer på er om bokseeventyret om Cecilia Brækhus nå er over, slik hun antydet for noen uker siden.

– Har du bestemt deg for om du skal legge opp?

– Jeg har ikke tatt den avgjørelsen 100 prosent ennå, sier 38-åringen uten at hun vil utdype noe mer om hvilken vei det vipper.

Men på spørsmål om hun ifølge kontrakten har krav på en returkamp mot McCaskill, og muligheten til å vinne beltene tilbake, er svaret kontant:

– Ja!

– Nå har du fått tapet mot McCaskill litt på avstand – hva tenker du om det nå?

– Jeg tenker at vi gjorde det vi kunne med de omstendighetene vi hadde.

Etter ti runder hadde den ene dommeren 95–95 og de to andre 97–93 og 97–94 i favør amerikanske McCaskill. Viasat-kommentator Thomas Hansvoll hadde 96–94 i favør Brækhus. Han fikk støtte av kommentatorkollega Erik Nilsen, som også mente at Brækhus burde fått seieren.

Måtte unngå å bli «ko-ko»

– Har du sett den i opptak, og synes du poenggivningen var grei?

– Det var ekstraordinære omstendigheter, og derfor tre amerikanske dommere. Det hadde vi fått beskjed om på forhånd. Men dommeren som ga 97–93 var det ikke noen som skjønte noe av. Det er viktig at dommere som hentes inn er nøytrale, svarer Brækhus.

Hun ble altså værende isolert i Big Bear sammen med trener Abel Sanchez i over seks måneder før det omsider ble kamp.

– Var det ting som ikke gikk etter planen rent fysisk i forkant?

– Det var en veldig spesiell oppkjøring. Etter å analysert symptomene, og diskutert med eksperter på dette, er svaret at jeg «peaket» formen for tidlig. Jeg hadde vært alene så lenge oppe i fjellene og bare trent og trent for ikke å bli helt «ko-ko». Da jeg gikk i ringen var jeg utslitt både fysisk og mentalt.

Superkamp mot Taylor i sikte?

– Hva er planene dine den nærmeste tiden?

– Jeg skal finne veien videre. Jeg har fått forespørsler om jobb og opptredener, men jeg må først ta en avgjørelse om returkampen mot McCaskill, avslutter Brækhus som blant annet diskuterer fremtiden med promotorprofilene Tom Loeffler og Eddie Hearn.

Dersom Brækhus fortsetter karrieren blir det trolig et nytt møte med McCaskill, og deretter en superkamp mot Katie Taylor. Den irske stjernen har alle de store VM-beltene i lettvekt.

PS! Selv om Brækhus skulle ta avgjørelsen om å legge opp, så kan Norge få en ny kvinnelig verdensmester i løpet av kort tid. Katharina Thanderz skal etter planen møte britiske Terri Harper, som har VM-tittelen i super fjærvekt i forbundet WBC.

Publisert: 08.09.20 kl. 09:27