Karrieren til Brækhus kan være over: – Vanskelig å si noe nå

Cecilia Brækhus (38) utelukket ikke at hun legger opp etter det overraskende tapet for Jessica McCaskill (35) natt til søndag. Manageren betegner fremtiden som uviss.

VG har vært i dialog med Brækhus sitt management etter kampen. Foreløpig venter folkene i Norge på å komme i kontakt med «The First Lady», som befinner seg i USA, forteller manager John Rein.

Han vet foreløpig ikke om Brækhus vil legge opp eller ikke.

– Det er veldig vanskelig å si noe nå. Utfallet av denne kampen var jo ganske overraskende. Her må vi sette oss ned og analysere. Så langt er vi ikke kommet, sier Rein til VG.

– Ikke seg selv

Brækhus-manageren fulgte kampen på TV fra Norge. Han syns ikke 38-åringen fremsto som vanlig.

– Jeg opplevde at Cecilia ikke helt var seg selv. Jeg er ingen bokseekspert, men mitt inntrykk var at hun var litt mindre på hugget enn jeg hadde trodd.

– Har hun hatt noen problemer i opptakten til denne kampen?

– Nei. Hun har ikke hatt noen problemer som jeg har vært klar over, men det har vært en veldig spesiell periode. Hun har nærmest vært i et fengsel i Big Bear siden januar. Man kan ikke se bort fra at det har spilt inn psykisk.

– Når vil du prate med henne om veien videre?

– Jeg kommer til å snakke med henne i løpet av dagen. Da får jeg høre hva hun vil. Jeg vil håpe at hun vil bruke litt tid på å tenke seg om og ikke trekke en konklusjon umiddelbart etter å ha opplevd dette. Cecilia har vært en fantastisk ambassadør for kvinneboksing. Hun har gjort et arbeid som burde gå sin gang, tenker jeg. Boksesporten er full av comebacks, sier Rein, før han legger til:

– Men det er hun som må kjenne på om hun har motivasjonen eller ikke. Hvis hun ikke er motivert, har det ingen hensikt.

Savner familie og venner

I et intervju med TV-rettighetshaver Dazn like etter at Brækhus mistet alle de fem titlene hun har regjert bokseverden med, antydet 38-åringen at det kan gå mot karriereslutt.

– Oh, jeg har gjort så mye. Jeg savner mine venner og familie. Kvinneboksingen har kommet så langt. De vil klare seg fint uten meg, sier Brækhus.

– Om dette var min siste kamp, kunne jeg ha forlatt kvinneboksingen og sagt: «Jeg var en del av dette. Jeg var med på å ta kvinneboksing til dette nivået.»

Sjokkert bokseleder

Erik Nilsen er generalsekretær i Norges Bokseforbund. Han er også kommentator og en av personene som har fulgt Brækhus’ karriere tettest. Han har sett samtlige matcher som profesjonell og de fleste hun gikk som amatør.

Lørdag jobbet imidlertid Nilsen til sent på kveld med en boksesamling i Tønsberg for norske ungdommer. Han fikk derfor ikke vært oppe natt til søndag og sett matchen. Da han svarer på VGs oppringing, får han seg derfor en overraskelse.

– Hvilke tanker har du gjort deg om kampen til Brækhus? spør VG.

– Jeg har ikke fått sett den. Jeg har akkurat våknet. Hvordan gikk det?

– Hun tapte.

– Nei! Kutt ut! Å, fy f ... Jeg har akkurat våknet. Jøss, jøss, jøss, jøss. Du må gi meg noen minutter ... På poeng da, eller?

– Ja.

– Jøss, jøss, jøss, jøss. Å, herregud. Huff. Jeg må komme tilbake til deg, sier generalsekretæren.

OVERRASKET: Erik Nilsen trodde ikke at Brækhus ville tape mot McCaskill. Her fra et møte mellom dem i 2014. Foto: Jan Petter Lynau, VG

– Veldig, veldig overraskende

En snau halvtime senere ringer Nilsen tilbake. Da har generalsekretæren sett store deler av matchen i opptak.

– Nå har jeg fått summet meg. Jeg ser at Cecilia har en veldig treg start de første minuttene av kampen. Hun går til dels med en lav guard og virker umotivert. Det er veldig, veldig overraskende, forteller Nilsen.

Han mener Brækhus gikk karrierens kanskje aller beste kamp sist gang hun forsvarte titlene – mot Victoria Bustos i november i fjor.

– Jeg var helt sikker på at vi ville se en Cecilia Brækhus som i fjor mot Bustos, da jeg syns hun bokset kanskje en av sine beste kamper noensinne. Jeg er overrasket. Samtidig er naturen i sporten slik at det alltid kommer andre boksere som er ekstremt sultne og vil ta beltene dine. Det er ingen tvil om at McCaskill gjorde ting veldig riktig. Hun startet nedenfra, gikk i kroppen på henne for så å komme opp med mange tunge treffere på haken til Cecilia, sier Nilsen.

Han forteller at han «ikke helt kjenner igjen boksingen til Cecilia» sammenlignet med matchen mot Bustos i Monaco.

– Da var hun eminent. Så jeg håper ikke at dette var hennes siste kamp. Jeg syns ikke hun skal legge opp. Jeg syns absolutt at hun skal prøve en gang til.

– Hva begrunner du det med?

– Selv om Cecilia har gjort alt det går an å gjøre, med å være en fantastisk ambassadør og med å ha fått kvinneboksing på kartet, så tror jeg ikke hun kommer til å slå seg til ro med denne prestasjonen. Men om en bokser kjenner at det ikke er mer å hente frem, er det fornuftig å ikke gå i ringen igjen.

TUNG MATCH: Brækhus underveis i kampen mot McCaskill. Foto: Ed Mulholland, Matchroom

Får ros

I intervjuet etter kampen var Brækhus ydmyk og sjenerøs med motstander McCaskill.

– Jeg vil gratulere henne. Jeg har brukt et liv på å samle opp de beltene, så ta godt vare på dem. Det vet jeg hun vil gjøre, sier Brækhus.

Opptredenen får flere kjente profiler til å omtale den norske damen som «klasse». Til og med Claressa Shields, som nylig har vært i en ordkrig med 38-åringen.

– Helsike, Cecilia. Du er klasse! For en mester. Like grasiøs etter et tap som når du har vunnet. Du fikk meg nettopp til å gråte. En god rollemodell for kvinneboksing, skriver Shields på Twitter.

– Brækhus viser klasse etter tapet. Hun gratulerte McCaskill med seieren. Hun sa ikke rett ut at hun legger opp, men det hørtes ut som dette kanskje var slutten. Hun ba ikke om noen returkamp, skriver boksejournalisten Dan Rafael.

Chris Mannix er en erfaren reporter i Sports Illustrated. Han tror Brækhus har bokset sin siste kamp, men påpeker samtidig at det aldri har vært mer penger å hente i kvinneboksing enn nå.

– Det høres ut på Brækhus som om hun legger opp. Det er best å gi henne litt tid til å fordøye hennes første tap. Hun er på nedadgående i karrieren, men det er mer penger å tjene i kvinneboksing enn noen gang, skriver Mannix.

