Bergh tilbake i MMA-buret – går «risikokamp» til helgen

Kenneth Bergh (30) er svært sugen på å komme seg «ovenpå» igjen etter at han tapte en kamp foran UFC-president Dana White i sommer. Derfor har Oslo-fighteren bestemt seg for å gå kamp i Kettering førstkommende helg.

30-åringen skal møte debutant John Schools, tidligere bokser og kickbokser, på Battle Arena-stevnet i Kettering lørdag.

– Jeg valgte å ta denne matchen fordi jeg vil holde meg aktiv, innarbeide enda mer erfaring og burtid, avansere i karrieren, og vaske bort resultatet i forrige match, sier Bergh til VG.

Han har en kontrakt med UFC, og planen har vært å stige i gradene i organisasjonen via «Dana White’s Contender Series», som er blitt en rekrutteringsarena i den største MMA-organisasjonen.

Bergh gikk på sitt første offisielle tap i juli på submission i første runde mot Antonio Trocoli, men White ringside. Bergh tok tapet svært tung, men i ettertid har Trocoli blitt kastet ut av UFC for å ha testet positivt på steroidet nandrolon i forkant av møtet med Bergh.

Helgens kamp er en «risikokamp» fordi et eventuelt tap vil være ille for Berghs CV. Han sto med seks seirer og null tap før møtet med Trocoli, og et tap mot en ukjent debutant vil ikke se bra ut hverken i UFC-systemet, eller MMA-verden.

– Styrkene til Schools er åpenbart stående, men med tanke på at kampen er tatt på så kort varsel er det ikke brukt mye tid på å studere motstanderen. Jeg må heller holde fokus på det jeg er god på, sier Bergh.

PS! Berghs tap mot Trocoli er ikke gjeldende ettersom motstanderen ble dopingtatt. Han står dermed med seks seirer og én «no contest». Bergh tapte også kvalifiseringskampen til «The Ultimate Fighter» i 2016, men de kampene har aldri vært gjeldende på offisielle lister.

