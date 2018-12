FEMTE SEIER: Marthin Hamlet (t.v.) strekker armene i været etter seieren mot Lukasz Parobiec (t.h.). Foto: Viaplay

Overlegen poengseier for MMA-Hamlet: – Tviler på at dere ser meg i Norden neste år

Polske Lukasz Parobiec holdt tiden ut mot Marthin Hamlet (26), men tapte klart på poeng mot det norske MMA-håpet i Frederikshavn lørdag kveld.

For det var forhåndsfavoritt Hamlet som kontrollerte kampen i alle de tre rundene, og dommerne var ikke i tvil om hvem som var vinneren. 26-åringen står nå med fem seirer som proff – av like mange mulige.

Rutinerte Parobiec ble tatt ned på bakken i alle tre rundene, og fra «mount» hadde Hamlet full kontroll. Selv var ikke den tidligere landslagsbryteren fornøyd med at han måtte gå tiden ut for første gang som proff.

– Jeg er ikke fornøyd med dagens prestasjon. Jeg følte ikke at kroppen responderte helt da jeg kom inn i ringen. Jeg ble litt mer sliten enn jeg pleier å bli. Men det er helt OK, og jeg skal ta juleferie nå, så det er greit, sa Hamlet da han ble intervjuet oppe i buret.

Før helgens kamp sa han til VG at han har lagt planene for 2019, men at han ikke kan offentliggjøre dem ennå.

– Jeg har store planer for neste år, og jeg tviler på at dere ser meg i Norden neste år, sa Hamlet til publikum og TV-seere.

– Dette var «grei skuring», og viktig for erfaringen min, sier Hamlet til VG en times tid etter seieren.

Han har tidligere vært i møte med UFC-president Dana White, men det er uvisst om det er den ledende MMA-organisasjonen som blir neste stoppested for Hamlet. Nylig fikk han seg ny manager i Tyskland, og Ivan Dijakovic blir mannen som skal bistå Hamlet med å realisere drømmen om å nå verdenstoppen i MMA.

– Jeg kan ikke offentliggjøre planene mine ennå, legger han til.

