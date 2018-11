NY NEDTUR: Kenneth Bergh, her på trening i Oslo, får ikke sin etterlengtede kamp i helgen. Foto: Bjørn S. Delebekk

MMA-Berghs kamp på legendestevne avlyst

MMA-utøver Kenneth Bergh (29) reiste mandag til Malibu i California for å gjøre de siste forberedelsene til helgens storstevne i Los Angeles. Men i går kom beskjeden om at kampen hans er avlyst.

– Jeg ga Golden Boy Promotions beskjed om at jeg ville gå kamp uansett, men de fikk det ikke til, sier en oppgitt Bergh på telefon til VG.

Nå lå alt til rette for at den ubeseirede 29-åringen endelig skulle få vise seg frem. MMA-legendene Chuck Liddell og Tito Ortiz skal møtes i hovedkampen, og Bergh skulle opp mot meksikanske Jorge Gonzalez i den siste «oppvarmingskampen» .

– Jeg vet ikke hvor mye jeg kan si om årsakene til at han ikke stiller. Thanksgiving-feiringen i USA bidro til klarte de ikke å hente inn en godkjent erstatter. Det blir ikke kamp, og det er trist for flere, sier Bergh.

Bomtur

Rundt ti kamerater har bestilt tur til LA for å få med seg oppgjøret, og i tillegg har Bergh tatt med seg et team med blant andre MMA-kollegene Emil Weber Meek og Mohsen Bahari.

– Jeg har brukt masse penger på denne oppkjøringen. Sånn er gamet, og sånn er livet. Det er likevel surt at jeg de siste to månedene har forberedt meg systematisk og trent tre økter om dagen, sier Bergh, som har et håp om å få noe av den solide betalingen han var lovet for kampen.

– Jeg håper på goodwill fra arrangøren, og stiller til innveiingen. Kanskje jeg får litt av pengene, og da er jeg også kampklar hvis det blir problemer i noen av de andre kampene i min vektklasse, forklarer Bergh, som nå er «klar for å ta alt som kommer» av muligheter fremover.

– Vi har kontakter i Japan, men får se hva som skjer, avslutter Berg.

Sist han gikk kamp var mot Norman Paraisy i fjor sommer .