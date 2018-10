TILBAKE I NORGE: Dette bildet er fra proffstevnet i Oslo Spektrum for to år siden. Siden da har det blitt arrangert ni stevner med proffboksere i Norge. Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Oppretter nordisk profftittel i boksing: – Blir sportslig høyt nivå

KAMPSPORT 2018-10-03T05:26:26Z

Tidligere proffbokser og Viasat-ekspert Roar Petajamaa (47) er tungt inne i planleggingen av en ny nordisk tittel for proffboksere, og vil ha slutt på «seiersgaranti» for norske boksere.

Publisert: 03.10.18 07:26

– Det blir et sportslig høyt nivå. Vi regner med å ha på plass det første stevnet i Norge tidlig neste år, og planen er to årlige stevner her i landet. Så håper vi at de andre landene også skal arrangere jevnlig, sier Petajamaa til VG.

I oktober 2016 kom proffboksing tilbake i Norge etter at forbudet ble innført i 1981. Kevin Melhus og Cecilia Brækhus ble de to første norske proffbokserne i aksjon , og siden da har det blitt arrangert ni stevner med proffkamper her i landet.

Totalt har norske boksere gått 33 kamper med utenlandsk motstand, og bare to av kampene har endt med tap.

Det er ikke noe nytt at unge, ferske proffboksere ofte møter «enkel» motstand for å få seg erfaring i ringen og bygge seg opp mot større kamper. Men Petajamaa mener det er på tide at erfaring skal veie tyngre enn et eventuelt tap:

– Dette blir en form for landskamper i proffboksing. Dette er noe alle proffbokserne i Norden trenger. Det blir risikokamper, men tap vil ikke være krise. Dette handler om å vinne publikum. Ved kun å møte slaktofre kommer man ingen steder sportslig, mener Petajamaa.

Ser man bort fra kampene til Brækhus, som altså har vært om alle de store VM-titlene i kvinnenes weltervekt, så har norske boksere hatt motstandere med totalt 182 seirer og 295 tap i sine proffkarrierer, og matchingen har stort sett vært lite spennende.

NRK hadde nylig flere artikler der problemstillingen rundt matchingen av norske boksere på norske stevner var tema.

– Jeg vil si at de norske boksestevnene til nå har vært preg av forutsigbarhet i kampene. En nordisk tittel vil sørge for at boksere som står bedre mot hverandre sportslig skal møtes. Da vil de også utvikle seg bedre, mener Petajamaa.

I dialog med flere boksere

Nå lanseres det altså en stevnemodell med nordiske tittelkamper. Stevnene skal arrangeres i samarbeid med Norges Profesjonelle Bokseforbund, Antidoping Norge, og forbundene i de andre nordiske landene via plattformen «Nordic Boxing Union».

– Vi har foreløpig ikke signert avtaler med noen boksere, men vi er i dialog. Det skal være gode økonomiske rammebetingelser med et grunnbeløp og en seiersbonus, sier Petajamaa som mener Norges Profesjonelle Bokseforbund og generalsekretær Roger Rosmo har lagt ned en enorm jobb for å danne den nordiske modellen.

– Dette vil være attraktivt for de bokserne som er i et mellomsjikt, og et godt vindu mot Europa og verden, mener Petajamaa.

Viasat-eksperten har foreløpig ikke landet en TV- eller streamingavtale, men understreker at flere aktører er «på ballen»:

– Vi skal knytte til oss boksere som har svært få tap på merittlisten, og de skal møte hverandre. For publikum blir dette veldig underholdende, lover Petajamaa.