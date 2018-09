NEDTUR: Marthin Hamlet, som her er avbildet på trening i 2016, må omstille seg til en ny motstander. Foto: Per Opsahl

Hamlets motstander trakk seg 12 dager før kamp

MMA-utøver Marthin Hamlet (26) har den siste måneden forberedt seg på å møte Saku Heikkola (37) i buret 22. september. I går trakk finnen seg, men Hamlet føler seg sikker på at det blir kamp.

– Det var en kjedelig beskjed å få. Det var visst en kneskade, men jeg vet at det jobbes med å finne en ny motstander til meg, sier Hamlet til VG.

Det er på stevnet til Cage Warriors Academy i danske Nykøbing 22. september Hamlet etter planen skal gå sin fjerde proffkamp. Så langt har tungvekteren feid unna all motstand i buret, to år etter at han for alvor begynte å satse på MMA.

– Jeg må omstille meg til en ny motstander, men heldigvis er jeg vant til det fra brytingen der jeg fikk vite motstanderne dagen før. Jeg føler meg helt sikker på at det blir kamp, og jeg kommer til å håndtere dette bra. Det er alltid frustrerende for en utøver å få vite dette midt inne i forberedelsene, sier Hamlet.

26-åringen er et av de mest spennende navnene i norsk MMA for tiden, og dersom han vinner sine neste kamper vil han trolig få sjansen i gigantorganisasjonen UFC allerede neste år. Hamlet har allerede vært i dialog med UFC-president Dana White, og det er lagt en «hemmelig» plan for den tidligere landslagsbryterens MMA-fremtid .

Heikkola var i utgangspunktet en fin motstander for Hamlet med 16 proffkamper på merittlisten (syv seirer, åtte tap, én «no contest»). Nordmannen har en mistanke om at Heikkola ikke hadde så veldig lyst til å møte ham til kamp.

– En kneskade kan jo skje alle, men jeg tror han følte at han ikke hadde noe å vinne på å møte meg. Jeg er ung, tidligere bryter og i flytsonen om dagen. Jeg har vunnet tre proffkamper før tiden, og han vet at jeg ikke hadde spart på noe, mener Hamlet.

