UFC-dommer kritiseres for ikke å stoppe blodig kamp: – Håper han aldri dømmer igjen

Publisert: 05.02.18 10:28

UFC-president Dana White er ikke nådig i kritikken mot dommer Mario Yamasaki etter at han lot Valentina Shevchenko banke UFC-nykommer Priscilla Cachoeira til blods.

– Priscila Cachoeira, du viste så mye tøffhet og vilje i den fighten. Jeg er stolt over å ha deg i UFC.

Slik begynner Instagram-innlegget som Dana White la ut etter at Cachoeira, i sin UFC-debut, regelrett hadde blitt banket opp av Vakentina Shevchenko i ni minutter og 25 sekunder i strekk.

– Dommeren er i buret for å forsvare deg, og Mario gjorde IKKE det. Det er ikke hans første motbydelige opptreden i buret. Problemet er at jeg ikke kan gjøre noe med det. Jeg håper han aldri vil sette sin fot inn i den oktogonen igjen, fortsetter White, som også påpeker at Shevchenko landet hele 230 «strikes» før Cachoeira måtte tappe ut.

Ikke første gang

Dette er heller ikke første gang Yamasaki får gjennomgå. Han beklaget offentlig etter at han ikke tidligere avsluttet kampen mellom Derrick Lewis og Travis Browne i februar 2017, mens VG skrev i slutten av juni i fjor om at dommeren ble kritisert for å ha avsluttet kampen mellom Michael Chiesa og Kevin Lee for tidlig.

Også den gang lot UFC-presidenten det gå hardt ut over den 53 år gamle dommeren, som har som varemerke å vise et hjertetegn inn i kamera før kampene begynner.

– Ingen bryr seg en skitt om at du kan forme et hjerte med hendene dine som en 12 år gammel jente. De vil at du skal konsentrere deg om hva som skjer i kampen, og gjøre jobben din, skrev White på Instagram.

Etter nok et raseriutbrudd fra UFCs mektigste mann, får vi se om Yamasaki noen gang kommer til å vise seg i et UFC-bur igjen.