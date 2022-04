VANT I NATT: Marthin Hamlet (t.h.) i aksjon mot Teodoras Aukstuolis i Arlington, Texas.

MMA-Hamlet med klar poengseier

Marthin Hamlet (30) var tilbake i MMA-buret for første gang etter tapet i «million dollar»-finalen, og han herjet med Teodoras Aukstuolis (30) fra Litauen.

Av Per Opsahl

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Alle de tre dommerne hadde 30–27 i favør Hamlet etter tre runder, og dermed står nordmannen med ni seier og tre tap i sin profesjonelle MMA-karriere.

Hamlet kom til finalen i PFL-turneringen i fjor, men tapte mot brasilianske Antonio Carlos Jr. Han og gikk dermed glipp av førstepremien på én million dollar, men bestemte seg for å satse på en ny sesong.

KLAR POENGSEIER: Alle de tre dommerne hadde Marthin Hamlet som vinner.

– For å være ærlig har jeg hatt en mental krig med meg selv siden det finaletapet. Det påvirket meg veldig mye å tape på under tre (han tapte på litt under fire, red.anm) minutter i finalen, sa Hamlet da han ble intervjuet oppe i buret etter comeback-seieren.

– Når du starter å tvile på deg selv så er det harde uker på trening. Men i kveld klarte å jeg å slå den mannen på skulderen som sier «hei, du klarer ikke dette». Motivasjonen er mine to barn og familien hjemme, sa en sliten men fornøyd Hamlet.

Les også Hamlets «herlige hjemme-kaos»: – Det er dette som gjør meg mest klar til kamp TØNSBERG (VG) MMA-profil Marthin Hamlet (29) har valgt å ha oppkjøringen til karrierens viktigste – og mest lukrative…

Imponerte stående

Hamlet styrte kampen på stevnet i Arlington, Texas, fra start til slutt. 30-åringen traff med en knallhard høyre etter 15 sekunder, og en rystet Aukstuolis klarte ikke å hindre nordmannen å ta ham ned. Men litaueren forsvarte seg godt til tross for at han også hadde fått et stygt kutt ved sitt venstre øye.

Hamlet dominerte på topp i et par minutter før dommeren kommanderte dem opp. Deretter traff Hamlet med et hardt venstreslag og tok ned motstanderen på nytt. Han kontrollerte tiden ut, og vant den første runden klart.

Også i starten av andre runde traff Hamlet godt, men han brukte litt lengre tid på å få motstanderen ned. Hamlet hadde full kontroll i topposisjon, men Aukstuolis forsvarte seg godt og Hamlet maktet ikke å få avslutningen han jaktet for å få bonuspoeng.

BLODIG: Teodoras Aukstuolis fikk et kutt over øyet tidlig i første runde.

Hamlet tok ned motstanderen to ganger også i tredje runde, og hadde full kontroll, men uten å avslutte kampen før tiden. Dermed ble det ingen bonuspoeng på den tidligere landslagsbryteren.

I lett tungvekt-klassen har Omari Akhmedov allerede sikret seg seks poeng, og Rob Wilkinson sikret seg fem poeng med sin knockoutseier i andre runde.

Ny kamp i juni

I PFL får fighterne tre poeng for seier, og tre bonuspoeng dersom de vinner i første runde, to poeng i andre og ett poeng i tredje. Etter to kamper er det de fire (av ti) fighterne med flest poeng som går til semifinalene.

Hamlet skal i aksjon igjen på et stevne i Atlanta 17. juni. Motstander der er fortsatt ikke klar, men han er avhengig av seier og minst tre poeng til for å ha mulighet til avansement.

PS! Tidligere judoutøver Aukstuolis hadde ikke vært i MMA-buret siden 2017 før møtet med Hamlet. Han sto med 11 seirer og fem tap før nattens kamp.