Tror ikke på MMA-stjernens slankekur

Etter en omstridt innveiing er det sådd tvil om MMA-stjernen Khabib Nurmagomedov (32) virkelig har klart å slanke ni kilo i løpet av noen dager foran UFC-tittelkampen i lettvekt mot Justin Gaethje (31) i Abu Dhabi lørdag kveld.

Russiske Nurmagomedov har vunnet 28 kamper og er ubeseiret i den mest attraktive MMA-serien (mixed martial arts) UFC. Amerikaneren Justin Gaethje har vunnet 22 kamper og tapt to. Han ble klar for tittelkampen på «Fight Island» i Abu Dhabi da han i mai overraskende slo landsmannen Tony Ferguson.

Lørdag møtes Nurmagomedov og Gaethje i hovedkampen i stevnet UFC 254. Fighten skal ifølge planen starte klokken 23.00 norsk tid. Fredag var det innveiing, der målet for begge var å få vektnålen til å stoppe på 70,3 kilo - det vil si grensen for «lettvekt».

Nurmagomedov klarte det med glans, for å si det slik, da han helt naken - delvis skjult bak en håndkle - ifølge innveiingssjefen på en prikk veide 70,3 kilo (155 pund).

– Rutinert av funksjonæren som tok hånd om innveiingen, eller?, kommenterte TV-kanalen ESPNs MMA-ekspert Ariel Helwani på Twitter.

Han er ikke alene om å uttrykke skepsis overfor det som skjedde og vekttilstanden til Nurmagomedov, som selv tydelig uttrykte lettelse over å ha klart vekten. Han tok seg til hodet da vektstangen angivelig balanserte og nålen stoppet der den skulle. Eller gjorde den det?

– Stangen beveger seg oppover, og den skal være i balanse. Den går opp. Det betyr at han er tung, og han (innveiingsfunksjonæren) «stryker» den der mens den fremdeles er på vei opp. Den stabiliserer seg ikke i sentrum. Det er ikke korrekt, uttaler ernæringsspesialist Mike Dolce ifølge australske News i en sak om russerens vekt - med den talende tittelen «Dodgy as f***».

Khabib Nurmagomedov er ikke ukjent med kjappe vektreduksjoner. Han har tidligere kjempet mot kiloene for å innfri kravet til vektklassen. Denne gangen skal han ifølge seg selv ha klart å slanke seg ni kilo. 11 prosent av opprinnelig kroppsvekt. Vel å merke på noen dager rett før den kritiske innveiingen - dagen før prestisjeduellen.

TEKNISK KNOCKOUT: Justin Gaethje tok overraskende knekken på Tony Ferguson i MMA-stevnet UFC 249 i Jacksonville 10. mai. Foto: John Raoux / AP

Russeren har forsvart sin tittel i lettvekt to ganger siden han vant beltet i april for to år siden. Målet hans skal være å avslutte karrieren med 30 strake seirer. Gaethje har på sin side vunnet sine fire siste oppgjør på knockout, hvorav tre har kommet i første runde, ifølge CBS.

– Nurmagomedovs plan er å få meg til å måtte slutte. Men jeg gir meg ikke. Jeg lover dere at jeg ikke vil forsvinne «like no bitch», slo Gaethje fast i et intervju med TV-kanalen forrige uke.

