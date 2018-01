VISTE SEG FREM: Emil Weber Meek var tydelig sliten etter å ha kuttet fem kilo de siste par dagene, men det hindret ham ikke i å skape latter under innveiingen. Foto: Per Opsahl

Meek viste muskler og showet på innveiingen i St. Louis

Publisert: 13.01.18 16:53

KAMPSPORT 2018-01-13T15:53:42Z

ST. LOUIS (VG) Emil Weber Meek (29) skapte latter blant de fremmøte da han veide inn til weltervektoppgjøret mot Kamaru Usman (29) på UFC-stevnet i St. Louis.

– Skal dere ta bilder av meg nå? spurte Meek mens han kastet av seg klærne og steg opp på vekten på Westin Hotel i St. Louis.

Så viste han seg frem i flere positurer mens han strammet musklene og ropte «I’m holding, I’m holding». Det fikk opp humøret blant de fremmøtte i en ellers ganske kjedelig og grå seanse.

Vekta stoppet på 170,5 pounds - ganske nøyaktig 77,5 kilo, som er grensa for weltervekt i UFC. Da hadde motstander Kamaru Usman først veid inn litt marginalt lettere med 169,5 pounds.

Mens Usman var meget alvorlig under seansen, så klarte altså ikke showmannen Meek å dy seg. Nordmannen har markert seg som en blid fargeklatt i UFC-systemet, og det stempelet sørget han for å beholde.

Nå skal han endelig i aksjon for første gang etter debuten i Toronto for over et år siden. Den gang sørget han for øvrig også for underholdning i forkant av kampen , som han vant på poeng mot kanadiske Jordan Mein.

Se UFC-stevnet natt til mandag direkte eller i opptak på Viaplay Fighting fra midnatt. Meeks kamp starter kl. 04.00.

Litt senere i dag skal de to fighterne ha en såkalt staredown-seanse, og så møtes de ikke før de står i buret kl. 04.00 natt til mandag, norsk tid.

Ousman er rangert som nummer 11 i verden i weltervekt, og stor favoritt før møtet med Meek. Men den norske fighteren mener han har sin fremste styrke i knockoutkraften, og at han skal takle Usmans imponerende bryteferdigheter.

Da VG snakket med Meek om et mulig kampbilde for et par dager siden, svarte han følgende:

– Kommer du til å gå voldsomt ut?

– Jeg er alltid aggressiv, så det blir ikke noe annerledes nå. Han er en type som pusher fremover hele tiden for å få meg inn i sitt spor. Det skal jeg stoppe.

– Kommer kampen til å vare ut første runde?

– Hvis jeg treffer med høyreslaget mitt, så gjør den ikke det, sa Meek.

