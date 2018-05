VISES I NORGE: Cecilia Brækhus og Gennady Golovkin går hovedkampene på boksestevnet i Los Angeles søndag morgen, norsk tid. Her fra pressekonferansen onsdag. Foto: Bjørn S. Delebekk

Brækhus-kampen sendes eksklusivt på VG+

Publisert: 03.05.18 23:03 Oppdatert: 03.05.18 23:18

LOS ANGELES (VG) Sent torsdag kveld ble det klart at oppgjøret mellom Cecilia Brækhus (36) og Kali Reis (31) i Los Angeles vil bli vist på VG+.

Det bekrefter Kristian Hysén i IMG Media til VG i kveld.

– Samarbeidet mellom VG+ og Cecilia Brækhus er et positivt og spennende sendingsopplegg, sier Hysén til VG.

Det har vært mye usikkerhet knyttet til hvor, og i det hele tatt om, Brækhus-kampen ville bli tilgjengelig for norske seere.

Hun har de siste årene blitt vist på Viasat-plattformene, men den avtalen gikk ut etter knockoutseieren mot Mikaela Laurén i oktober .

Nå blir den altså sendt eksklusivt på VG+. Få tilgang allerede nå! Kampen er tilgjengelig for alle våre abonnenter.

Den ubeseirede norske boksedronningen forsvarer fem VM-titler i det som blir hennes 33. proffkamp. Motstander er amerikanske Kali Reis, som går ned to vektklasser til weltervekt. Hun har 13 seirer og seks tap i karrieren, og enkelte vil hevde at hun er lett motstand for Brækhus.

Kampen går etter planen tidlig søndag morgen norsk tid.

Men Laurén, som har bokset mot både Reis og Brækhus, advarer den norske boksedronningen.

– Hun er steintøff, sa Laurén til VG for et par uker siden.

Uansett skal oppgjøret vises på den amerikanske storkanalen HBO, som for første gang i sin over 40-årige historie viser en kvinnekamp.

Møtet med Reis ble klart veldig sent, og det førte til at Viasat ikke fikk tid til å markedsføre en ny «pay-per-view»-kamp.

Derfor har det vært forhandlinger med flere aktører, og til slutt var det altså mediehuset VG som stakk av med rettighetene.

– Vi er veldig glade for å gi det norske folk mulighet til å se Cecilia Brækhus i nok en viktig kamp. Vi vet av erfaring at interessen for Brækhus er veldig stor, sier strategidirektør Thomas Manus Hønningstad i VGTV.

– Vi jobber kontinuerlig med å bredde ut innholdsporteføljen til VG+ – innenfor nyheter, underholdning og sport. Vi håper eksisterende og ikke minst nye kunder er glade for dette tilbudet, sier digitalredaktør Ola Stenberg.

– Dette er ekstra gøy fordi VG har en lang tradisjon for å følge boksesporten. Nå kan vi endelig gi VG-brukerne full pakke, sier Stenberg.

– Hvordan får man sett kampen?

– Det er veldig enkelt. Bli VG+ kunde nå! Så blir selve sendingen tilgjengelig natt til søndag.

– Dere er ikke redd for at dere har kjøpt en kamp med liten sportslig verdi som «ingen andre vil ha»?

– Nei, vi mener vi har sikret oss en solid rettighet. Brækhus favner bredt i det norske folk - og vi føler oss trygge på at kampen i Los Angeles blir nok et høydepunkt.

– Hvor mye har dere betalt for rettighetene?

– Vi kan ikke gå ut med det, avslutter Stenberg.

PS ! Også verdens beste herrebokser, Gennady Golovkin skal i aksjon på det samme stevnet på StubHub Center foran 10.000 tilskuere. Han møter Vanes Martirosyan. Også den kampen sendes på VG+.

