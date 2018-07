FULLTREFFER: Russiske Inna Sagajdakovskaja fikk mye juling, men klarte å holde seg på beina i ti runder mot Cecilia Brækhus (t.h.). Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Brækhus etter Moskva-seieren: – Jeg vil gi meg som ubeseiret og ubestridt verdensmester

Publisert: 22.07.18 03:03

KAMPSPORT 2018-07-22

MOSKVA (VG) Etter triumfen i Moskva lørdag kveld har Cecilia Brækhus (36) tankene klare for hvordan hennes enestående proffkarriere skal ende.

– Jeg vil gi meg som ubeseiret og ubestridt verdensmester, sa bergenseren da hun møtte media natt til søndag - noen timer etter at russiske Inna Sagajdakovskaja (33) var slått med dommerstemmene 98–92, 97–93 og 98–92.

– Jeg vil markere meg i historien, fortsatte Cecilia Brækhus da hun ble konfrontert med Michael Jordans legendestatus.

Boksedronningen sa ingenting om hvor mange kamper det er til hun skal gi seg, men allerede nå tenker hun på neste match: Den kommer etter alt å dømme til å gå i Las Vegas den 15. september - på et stevne der returoppgjøret mellom Canelo Álvarez og Gennady Golovkin er hovedkampen.

Uttalelsen om å ville legge opp som ubeseiret og ubestridt mester kom da en russiske journalist ville sammenligne henne med basketball-Jordan.

– Men Jordan ble ikke ubeseiret, kontret russeren.

– Nei, men jeg vil, gliste Cecilia Brækhus.

Hun har nå 34 seirer av like mange mulige etter at hjemmehåpet Sagajdakovskaja i virkeligheten var sjanseløs. Brækhus så uforskammet godt ut etter å ha gått ti harde runder foran et publikum som trolig var på drøyt 20 000 mennesker da kampen startet og som økte betraktelig underveis fordi folk strømmet til for å se hovedkampen mellom Oleksandr Usyk og Murat Gassiev.

Da VG traff henne på vei ut fra OL-hallen var Brækhus like blid og hadde like stor selvtillit.

– Det hadde vært morsomt å få en knockout her, men russeren var grisetøff. Hvilken som helst annen person hadde jo gått ned. Hvis kampen hadde vart noen sekunder til, hadde hun gått ned.

Brækhus forteller om et spesielt øyeblikk i siste runde:

– Dommeren og jeg utvekslet blikk som om vi sa til hverandre «hva er hun laget av» som fortsatt står. Det hadde vært greit å få en knockout, men det viktige var å få en gjennomkjøring og komme opp i ringen igjen så fort som mulig.

På pressekonferansen ble Cecilia Brækhus spurt om hun ville gå opp en vektklasse til neste kamp.

– Jeg har nå fem belter i denne klassen , og det er en «big deal» for meg. Alle vil møte meg, alle vil ha beltene mine. De gjør alt for å få sjansen til en kamp. Jeg må selvfølgelig vurdere å gå både opp og ned i vektklasse, men det er ikke noe stress.

Brækhus innrømmet etterpå at hun syntes det var litt deilig å komme til Russland og slippe unna så mye oppmerksomhet.

– I Los Angeles var det et mediestyr uten like. Derfor var dette deilig. På den annen side mister du kanskje noe av tenningen.

Verdensmesteren har planen klar for de neste ukene:

– Søndag skal jeg på spa, så skal jeg gjennom de helsekontrollene som kreves - og deretter hjem til Norge for to ukers ferie. Så er det bare å begynne å forberede seg for Las Vegas.

Ved hennes side smiler promotor Tom Loeffler:

– Los Angeles-Moskva-Las Vegas. Ikke dårlig det! Og kanskje kommer hun tilbake hit til Moskva.

– Har du motstanderen klar til henne i Las Vegas?

Før han rekker å svare, sier Brækhus:

– Han kunne jo ikke begynne å jobbe med det før jeg hadde vunnet her i Moskva!

Loeffler humrer godt:

– Jeg skal begynne å finne en motstander til henne nå.