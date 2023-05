VM-JAKT: Cecilia Brækhus utfordrer tittelholder Terri Harper (t.v.) i Dublin lørdag kveld. I bakgrunnen står den britiske promotoren Eddie Hearn.

Brækhus veid inn før VM-duell: − Er ikke den utslitte, drittleie bokseren jeg var

DUBLIN (VG) Cecilia Brækhus (41) veide i ettermiddag inn før VM-kampen mot britiske Terri Harper (26) i Dublin lørdag kveld.

– Dette er mest for meg selv. Jeg vil vise verden at jeg kan avslutte på en god måte, avslutte der jeg startet med å være forelsket i boksing, avslutte med å vise hvem jeg egentlig er, sier Brækhus til VG.

Nå møter hun Harper, som er WBA-mester i super weltervekt (70 kg). Brækhus gikk på vekten som viste 69,4 kg, mens den tre cm høyere Harper veide i overkant av en kilo mindre.

41-åringen var bestemt i blikket og holdt det helt til en mer «blunkende» Harper snudde seg unna da de poserte ansikt til ansikt på podiet i The Mansion House i sentrum av den irske hovedstaden.

Brækhus var hele verdens boksedronning og var ubeseiret i weltervekt frem til hun tapte to ganger mot Jessica McCaskill i 2020 og 2021. Da forsvant også alle VM-beltene hun hadde samlet opp.

I desember i fjor gjorde Brækhus comeback i ny vektklasse, og fyller altså 42 år i september. Hun vil vise at hun har mer å gi i bokseringen.

– Jeg er ikke den utslitte, drittleie bokseren jeg var under pandemien, sier Brækhus.

– Du sier avslutte – er dette den siste kampen din?

– Nei, det må vi se. Jeg tar det kamp for kamp.

Info Cecilia Carmen Linda Brækhus Født: 28. september 1981 (41 år)

Kallenavn: «The First Lady»

Høyde 171 cm

Proffstatistikk: 37 seirer (9 KO) – to tap

Hadde en solid amatørkarriere med EM-sølv, EM-gull og VM-bronse.

Debuterte som proffbokser i januar 2007.

Tok sine to første VM-titler (WBA, WBC) i weltervekt i mars 2009 da hun slo danske Vinni Skovgaard på poeng i sin syvende proffkamp.

Tok sin tredje tittel (WBO) mot amerikanske Victoria Cisneros i mai 2010.

Den fjerde store tittelen (IBF) tok hun fra Ivana Habazin i september 2014. Dermed var Brækhus den første «undisputed champion» – med alle de fire store titlene i kvinneboksingens historie.

Slo franske Anne-Sophie Mathis på teknisk knockout i andre runde i Oslo Spektrum 1. oktober 2016. Det første proffstevnet i Norge siden 1981.

Tapte sin første kamp som proff mot amerikanske Jessica McCaskill i august 2020. Tapte også returkampen i mars 2021.

Gjorde comeback i super weltervekt (70 kg) i desember og vant på poeng mot argentinske Marisa Joana Portillo.

Kan nå bli verdensmester i super weltervekt, men da må hun slå Terri Harper i Dublin lørdag kveld for å sikre seg WBO-beltet. Vis mer

Boksestevnet sendes direkte på DAZN lørdag kveld, og Brækhus er en del av «oppvarmingen» til den store hovedkampen der landets store yndling skal i aksjon.

Katie Taylor er regnet som verdens beste kvinnebokser – en «tittel» hun tok over etter Brækhus. Nå går hun hovedkampen i 3Areana foran over 10.000 tilskuere.

Taylor har allerede alle VM-beltene i lettvekt (61 kg), og møter Chantelle Cameron som har alle titlene i super lettvekt (63,5 kg).

– Jeg har ingen problemer med at andre tar hovedscenen. Kvinneboksing blomstrer, og jeg er så glad for at jeg fortsatt kan være en del av dette, sier Brækhus.

«TEAM BRÆKHUS»: Trener Johnathon Banks (t.v.), Cecilia Brækhus og den amerikanske promotoren Tom Loeffler på hotellet i Dublin torsdag kveld.

Tar hun VM-tittelen igjen er det gode muligheter for at det blir gigantkamp på Brækhus også om ikke så lenge.

– Får hun VM-tittel igjen åpner det seg noen glimrende muligheter. Hun har allerede et stort navn, og med et belte i tillegg blir det stort. Det mest nærliggende er å møte Natasha Joans, som har de tre andre beltene (IBF, WBC og WBO) i vektklassen, sier promotor Tom Loeffler til VG.

PS! Jonas skal etter planen forsvare titlene sine i Manchester i juli. motstander foreløpig er ikke klar.

Info Terri Harper Født: 2. november 1996 (26 år)

Kallenavn: «Belter»

Nasjonalitet: Engelsk

Høyde: 174 cm

Proffstatistikk: 12 seirer (6 KO) – ett tap – én uavgjort.

Hadde en kort amatørkarriere, men tok blant annet sølv i junior-EM.

Debuterte som proffbokser i november 2017.

Tok sin første VM-tittel (IBO) i super fjærvekt (59 kg) i sin åttende kamp i 2019 mot sørafrikanske Nozipho Bell.

Sikret seg også WBC-tittelen i samme vektklasse da hun slo finske Eva Wahlström i 2020.

Forsvarte begge titlene mot norske Katharina Engene Thanderz i november 2020 og vant på teknisk knockout i 9. runde.

Mistet titlene mot amerikanske Alycia Baumgardner i 2021 etter tap på teknisk knockout i fjerde runde.

Sikret seg WBA-tittelen i super weltervekt (70 kg) da hun slo engelske Hannah Rankin i september 2022. Vis mer