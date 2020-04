I VERDENSTOPPEN: Anthony Yarde jubler etter seieren mot Travis Reeves i mars 2019. Noen måneder senere gikk han VM-kamp i WBO mot Sergej Kovalev. Foto: Steven Paston / PA Wire

Britisk bokseprofil mistet faren og farmoren: – Bare hold dere hjemme

Om en uke skulle Anthony Yarde (28) ha gått en stor kamp i London, men coronaepidemien stoppet den. Nå dreier livet seg om alt annet enn boksing, for i løpet av seks dager døde faren og bestemoren av coronaviruset.

Det var forrige fredag at Yarde meldte at faren hans var død som følge av coronaviruset.

– Han var i god form og hadde ingen helsemessige problemer, skrev Yarde på Instagram.

I går kveld kom Yarde med en ny, trist melding i sosiale medier:

«Min far og hans mor har dødd på få dager. Dette er alvorlig. Folk går fortsatt ut når de ikke trenger det. Jeg vet at det er mange meninger om covid-19 og jeg har mine, men jeg vet at bare meninger er ikke nok til å risikere ditt eget og andres liv. Bare hold dere hjemme».

Ferske tall viser at over 3600 er døde, og nærmere 40.000 smittet av coronaviruset i Storbritannia nå.

Yarde har 19 seirer på sine 20 proffkamper i bokseringen, og 11. april skulle han møte landsmannen Lyndon Arthur (16 seier, ingen tap) på et stort stevne i London i regi av promotor Frank Warren. Stevnet er i første omgang utsatt til 11. juli.

28-åringen gikk i august i fjor tittelkamp i lett tungvekt mot Sergej Kovalev, og han var nær ved å slå ut Kovalev i den åttende runden. Kovalev vant på teknisk knockout i 11. runde.

Publisert: 04.04.20 kl. 09:10

