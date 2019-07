HET POTET: Jack Hermansson har bokstavelig talt fått lønn for sine meget sterke prestasjoner i UFC. Her er han i aksjon mot Jacare Souza i april. Foto: Michael Reaves / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hermansson signerte ny lukrativ avtale med UFC: – Superstjernenivå

MMA-stjernen Jack Hermansson (31) hadde én kamp igjen av UFC-kontrakten, men har nå skrevet under på en ny avtale som løfter ham opp i verdenstoppen også økonomisk.

– Jeg er fornøyd, og det er fint å vite hva jeg har å forholde meg til i nærmeste fremtid, sier Hermansson til VG.

31-åringen har altså fått en ny avtale med UFC som strekker seg over seks kamper. Han hadde én kamp igjen av den forrige kontrakten, men den svensknorske fighteren har imponert voldsomt i UFC det siste året.

Han står med fire strake seirer, og særlig avslutningen mot David Branch og poengtriumfen mot Jacare Souza har pekt seg ut.

Jack Hermansson Fullt navn: Berndhard Jack Hermansson

Kallenavn: The Joker

Født: 10. juni 1988.

Høyde: 185 cm

Vekt 84 kg (mellomvekt)

Proffkarriere MMA: 20 seirer - fire tap

Tidligere mester i Cage Warriors.

Har vunnet syv av ni kamper i UFC, og er rangert på sjetteplass i mellomvekt

Er svensk statsborger, men har bodd i Norge siden han var 18 år. Har norsk kjæreste. Vis mer vg-expand-down

Det fikk også fart på UFC-ledelsens ønske om å forlenge med mannen som har gått totalt ni kamper i organisasjonen på under tre år. Han har vunnet syv av dem, og er rangert som den femte beste mellomvekteren.

Nå blir det også et solid lønnshopp.

– Vi tok kontakt og spurte hvordan fremtiden så ut. De var tydelige på at de ville ha en ny avtale. Han er i en veldig god posisjon, og det er en fyr de satser på, sier Hermanssons manager, David Garcia, til VG.

– Grunnlønnen hans blir 2,5 ganger høyere og det er allerede fastsatt summer for hvor mye han får når han blir tittelutfordrer, og forsvarer tittelen. Lønnsmessig er han på nivået rett under megastjernene – han er på superstjernenivå, sier Garcia fornøyd.

Etter seieren mot Souza i april fikk Hermansson 41.000 dollar for oppmøtet, like mye i seiersbonus og 5000 dollar for diverse forpliktelser i forbindelse med promoteringen opp mot kamp. På grunn av avlysninger ble oppgjøret stevnets hovedkamp, og en tilsvarende kamp nå ville gitt Hermansson rundt 1,8 millioner kroner.

Hermansson har ikke akkurat fått godt betalt så langt i karrieren, og jobbet nærmest fulltid i en dyrebutikk i Sandvika også etter at han ble mester i Cage Warriors i 2016.

–Jeg skal spare litt penger til leilighet i Oslo. «Hus på landet» tar vi om noen år, sier Hermansson.

Han har bodd i Norge siden han var 18 år gammel, og har norsk kjæreste.

Det er foreløpig ikke bekreftet offisielt, men nå ligger det meste til rette for at Hermansson også skal gå hovedkampen på stevnet i København 28. september.

Amerikanske Jarod Cannonier blir etter alt å dømme motstander, og mannen med kallenavnet «The Killa Gorilla» har vunnet sine to siste kamper – mot David Branch og legenden Anderson Silva.