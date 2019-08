GIRLPOWER: Cecilia Brækhus (t.h.) koste seg da hun tok en snarvisitt til Stovner Bokseklubb. Fra venstre Celina Halim, Hina Zaidi, Laven Soufi. Foto: Per Opsahl

Brækhus overrasket Stovner Bokseklubb med pris: – Gjør en fantastisk jobb

STOVNER (VG) Cecilia Brækhus (36) tok selv turen til Stovner Bokseklubb for å fortelle at de har fått «Brobyggerprisen 2019». Arbeidet som gjøres i bydelsklubben varmer boksedronningens hjerte.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

– De gjør en fantastisk jobb i et multikulturelt samfunn, og vi har enorm respekt for det som gjøres her. Vi håper etter hvert at de får større lokaler og at dette kan vokse. Det har vært en stor glede å møte trenerne og ungdommene her, sier Brækhus til VG etter å ha vært innom «Verdenshuset Haugenstua» på Stovner, der den lille, engasjerte boksegjengen holder til.

les også Brækhus-visum i orden: – Reiser til USA uten returbillett

Allerede i mai var Brækhus på plass i de trange lokalene på Stover, for å overraske klubbens medlemmer.

– Det er utrolig inspirerende å se hva man kan gjøre med så lite ressurser, sier Brækhus som kort tid etter møtet reiste til USA for å lade opp til sin neste kamp – som trolig blir i september/oktober.

Holdt hemmelig

I et par måneder har de holdt på hemmeligheten om prisen, men nå er det offentliggjort at Stovner Bokseklubb vinner sammen med programleder Leo Ajkic, som har laget NRK-serien «Flukt». 10. august står statsminister Erna Solberg for overrekkelsen av utmerkelsen.

les også Brækhus med vekt-dilemma før nye kamper

«Juryen har spesielt lagt merke til den konkrete, verdifulle og målrettede kamp for brobygging mellom ungdommer med ulike religioner og kulturer. Etter juryens mening har Stovner Bokseklubb bidratt til å motivere flere ungdommer med slagord «trening med mening», fordi dere er opptatt av å utvikle boksere både innenfor og utenfor ringen, med disiplin, selvbeherskelse, fysisk styrke og mental trening, samt å utvikle sine elever til å bli gode boksere og gode rollemodeller», heter det i juryens begrunnelse.













TRENINGSBOOST: Cecilia Brækhus og resten av juryen ble et meget populært innslag på treningen til Stovner Bokseklubb.

Brækhus sitter i juryen sammen Høyre-politikerne Tore Opdal Hansen og Talat Mehmood Butt, og tidligere Røde Kors-president Sven Mollekleiv.

– Det spesielt gøy at det er så mange jenter med forskjellig bakgrunn her. Det er helt tilfeldig at det er en bokseklubb som får prisen, spøker Brækhus.

– Det er fantastisk at det er ditt forslag, som har funnet frem til dette miljøet. Det var enstemmig i juryen. De tilrettelegger for at alle skal få være med. Det er gutter og jenter, ulike trossamfunn og ulike bakgrunner. De skaper et miljø som gjør at ungdommen får et trygt og godt sted å være som et alternativ til mye annet, sier Mollekleiv.

Inne i det lille lokalet flokker ungdommene seg rundt Brækhus, og spør om tips og råd fra verdens beste kvinnelige bokser. Det er stas å få celebert besøk av 36-åringen som har alle VM-beltene i weltervekt, og er en av Norges mest populære idrettsutøvere.

– Når jeg kommer tilbake, så skal jeg prøve å bli med på et par treninger, lover Brækhus som etter planen går sin 35. proffkamp i løpet av høsten.

les også Boksetalentet Sunniva (14) i historisk EM-finale: – Langt foran de fleste

Miljøterapeutisk tilnærming

– Det er rundt 70 ungdommer som trener hos oss per i dag, og vi har 30 rundt prosent jenter i klubben. Nå er det over 20 jenter her, sier Hina Zaidi til VG.

34-åringen er en av ildsjelene i bokseklubben. Hovedtrener og styreleder er Mojtaba Ameri, som utdanner seg som barnevernspedagog. Nestleder og trener heter Anhar Handal og Zaidi har hovedansvaret for jentegruppens treninger og er med i styret.

LADER OPP TIL NY KAMP: Cecilia Brækhus, her på innveiing i Los Angeles i desember, skal bokse sin neste kamp i løpet av høsten. Foto: Klaudia Lech

Hun er utdannet barnevernspedagog, og sammen med Mojtaba Ameri og Anhar Handal trener hun ungdommene på frivillig basis uten lønn.

– Det koster 400 kroner i halvåret å trene hos oss. Det er så billig fordi vi ikke ønsker at økonomiske utfordringer skal stå i veien for at ungdommene skal holde seg i aktivitet, forklarer Zaidi og legger til:

– Vi har et godt treningstilbud, og en miljøterapeutisk tilnærming til arbeidet med ungdommene.

Så hjelper det nok også å ha med Norges største boksestjerne «på laget».

Publisert: 08.08.19 kl. 16:44