VEGGPRYD: Stig-André Berge (35) må komme blant de seks beste i 60-kilosklassen i VM i Astana i september for å kvalifisere seg til sitt fjerde OL. Her sitter han foran bilder av seg selv som pryder en vegg i treningslokalet på Kalbakken i Oslo. Foto: Øystein Jarlsbo

Bryter-Berge før EM: – Presterer bedre som pappa

KALBAKKEN (VG) Stig-André Berge (35) innrømmer at det til tider kan være tungt, men Norges bryterstjerne mener at livet som småbarn-forelder har fått ham til å slappe mer av og prestere bedre.

– Ja, vet du hva, det har det. Og det er litt rart, svarer Stig-André Berge på VGs spørsmål om det har vist seg at livet som bleieskiftarbeider har vist seg å være en fordel for ham som bryter.

For ett år siden ble han og kona Rosell Utne Berge (28) foreldre til Nicklas. To uker senere vant han sølvmedaljen i 63-kilosklassen. Nå, 12 år etter at han vant sin første EM-sølvmedalje i Sofia, er han klar for EM i Bucuresti i samme vektklasse.

Han har ikke gull i tankene, som han uttrykker det. VM i Kasakhstan 14. til 22. september er det eneste som teller i år. Mesterskapet i Astana gjelder som direkte kvalifisering til OL høsten 2020, der han vedgår at han må være en bedre utgave av seg selv for å ha en sjanse til gjenta 2016-triumfen.

– Bronsefinalen eller bedre. Det er knallharde bud. Men jeg har klart det tre ganger før, og kan klare det igjen, sier Stig-André Berge med tanke på VM etter enda en treningsøkt på matta i bryterlandslagets svette-stinne lokale i Grorud samfunnshus.

Før han drar hjem til familiens hus i Rælingen nordøst for Oslo.

10 brytere til EM Fire kvinner (fristil) og seks menn (gresk-romersk) skal bryte for Norge i EM i Bucuresti 8. til 15. april: Silje Kippernes (53 kilo), Grace Bullen (57), Signe Marie Store (68), Iselin Solheim (76). Anders Rønningen (55), Stig-André Berge (63), Håvard Jørgensen (67), Per Anders Kure (77), Felix Baldauf (97), Oskar Marvik (130) Vis mer vg-expand-down

– Idretten er ikke lenger viktigst. Det er familien, tilføyer Stig-André Berge som en forklaring til at han har hatt godt av å bli forelder.

Han sier at det ufarliggjør ting å bli far.

– Jeg slapper litt mer av og presterer bedre, mener han.

Rosell Utne Berge har publisert dette bildet av ektemannen og parets sønn ett år gamle sønn Nicklas på Instagram:

Samtidig vil han «ikke pynte på sannheten».

– Det er tungt å være småbarn-forelder. Det vet alle som er det. Du kan ikke bestemme hvordan dagen i morgen skal bli, sier Stig-André Berge.

Den er betinget av om du får nok søvn, «om han sover» eller er våken – eller «så kan det være avvenning av pupp».

– Du vet aldri om han blir syk. Men sånne ting kan være en fordel. Når du først er uthvilt og går på trening, trener du som om det er din siste økt, forklarer han.

Han prøver så lenge han kan å tilbringe nettene i samme seng som Rosell. Men han kan han ty til gjesterommet, hvis Nicklas forstyrrer den tiltrengte mesterskapsoppladningen i for stor grad.

Stig-André Berge har vært bryter på heltid i 20 år. Frem til og med hans andre OL i 2012 måtte han «be om lommepenger hjemme» for å få det til. Siden det har det gått «opp i opp». Etter OL-suksessen for to og et halvt år siden fikk han en sponsor som hjalp ham med å etablere et aksjeselskap og sørget for at han begynte å spare til pensjon.

Familien Berge på tre klarer seg greit økonomisk.

– Men det er ingen hemmelighet at det ikke er lukrativt å drive idrett i Norge, sier Stig-André Berge.

I fjor kom boken «Stig-André Berge. Et bryterliv». Den handlet blant annet om familietragedien han opplevde for snart fire år siden. På spørsmål om oppmerksomheten rundt dette medførte økt interesse og inntekter med hensyn til sponsorer og bedre grunnlag for å satse på brytingen, svarer han at det «selvfølgelig» ble mer trøkk i en periode.

– Det er ferdig. Jeg har egentlig sagt alt jeg vil si. Den har vi lagt død. Vi må bare gå videre og jobbe på best mulig måte. Men det er ingen tvil om at det har gått veldig, veldig inn på meg. Du er ikke menneske hvis det ikke gjør det, sier han.

Han sier at han opplevde større interesse som følge av den sportslige oppturen i Rio-OL. Men at alle henvendelsene «ikke nødvendigvis» var seriøse. Han mener også at det kan være greit ikke å ha for mye å gjøre på den fronten.

– Jeg gjør ikke dette for å bli rik. Jeg føler meg vanvittig privilegert som får lov til å drive med noe jeg elsker og kan livnære meg på det, sier Stig-André Berge.

