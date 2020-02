DOPINGTATT: Hadi Srour. Foto: Trond Solberg

Krever fire år utestengelse for Srour

Antidoping Norges påtalenemd krever fire år utestengelse for bokseren Hadi Srour (24). Den tidligere OL-aktuelle utøveren avla positiv prøve på utholdenhetsdopet EPO i fjor sommer.

Hadi Srour er såkalt meldepliktutøver. Det vil si at han må oppgi et tidspunkt hvert døgn for når han er tilgjengelig for dopingjegerne. Denne forskriften har han brutt og ilagt tre advarsler for, ifølge Antidoping Norges påtalenemd.

Det påpekes imidlertid at fire års utestengelse er den strengeste utelukkelsestiden som kan benyttes. Antidoping Norge fattet sitt vedtak i saken 28. januar. Det ble offentliggjort i dag, mandag 24. februar.

Prøven som viste seg positiv ble tatt av Hadi Srour utenfor konkurranse.

Hadi Srour fra Tønsberg undertegnet en etter alt å dømme lukrativ proffkontrakt med Team Sauerland i fjor vår. Den var treårig. Men planen hans var samtidig å kvalifisere seg til å bokse for Norge i Tokyo-OL kommende sommer.

– Jeg har tatt med i forhandlingene at jeg skal få være med i European Games som amatør i juni. Der kan jeg kvalifisere til VM, og deretter til OL. Sauerland synes bare det er kult, sa Srour til VG dengang.

Relativt nye regler medfører at boksere kan veksle mellom amatør og proff. Få boksere har likevel valgt å gjøre som Srour gjorde.

