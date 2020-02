Hadi Srour. Foto: Trond Solberg

Brynjar Meling om Srour-saken: Kan legge karrieren i grus

Antidoping Norges påtalenemnd krever fire år utestengelse for bokseren Hadi Srour (24). Den tidligere OL-aktuelle utøveren avla positiv prøve på utholdenhetsdopet EPO i fjor sommer.

Hadi Srour skriver i en SMS til VG at han ikke kan uttale seg så mye akkurat nå, og henviser til sin advokat Brynjar Meling.

– Det er ganske skremmende for meg som har jobbet med rettssikkerhet i en mannsalder å se hvor ødeleggende dette kan være sammenlignet med vanlige strafferettssaker. Det kan legge hele hans karriere i grus, sier Brynjar Meling til VG.

Han har vært engasjert som advokat for den lovende norske bokseren de siste tre-fire månedene.

Mandag kom nyheten om påtalenemnda i Antidoping Norge har lagt ned påstand om fire års utestengelse for Srour. Prøven som viste seg positiv ble tatt av Hadi Srour utenfor konkurranse.

– Det finnes ikke noe logisk bevis på dette, og ingen forklaring, annet en denne tvilsomme testen. Jeg har etterlyst en analyserapport, men ikke fått den, sa Srour på en pressekonferanse da saken ble kjent i fjor.

Brynjar Meling sier de ser frem til neste skritt i saken, som er domsutvalgets behandling av påtalenemndas påstand. Den kjente advokaten mener at «fagmiljøet» de har vært i kontakt med òg vil støtte seg til, «gir støtte til» Hadi Srours innsigelser.

– I motsetning til en del andre dopingmidler er dette (syntetisk EPO) noe du må ha fått i deg bevisst, ved å sette en sprøyte. Eller så er det snakk om en feiltolkning av resultatet. Han er klokkeklar på at han ikke har gjort noe, har tilført noe eller i det hele tatt vært inne på tanken om å innta et ulovlig stoff, sier Hadi Srours advokat Brynjar Meling.

– Det er veldig greit at den er kommet. Så får vi avvente. Jeg vet ikke hvor lang tid slike saker tar, svarer bokseforbundets president Odd Haktor Slåke på spørsmål om hans reaksjon til påtalenemndas påstand og det faktum at neste skritt er domsutvalgets behandling av saken.

Hadi Srour er såkalt meldepliktsutøver. Det vil si at han må oppgi et tidspunkt i døgnet for når han er tilgjengelig for dopingjegerne. Denne forskriften har han brutt og er blitt ilagt tre advarsler for, ifølge Antidoping Norges påtalenemnd.

Det påpekes imidlertid at fire års utestengelse er den strengeste utelukkelsestiden som kan benyttes. Antidoping Norge fattet sitt vedtak i saken 28. januar.

Hadi Srour fra Tønsberg undertegnet en etter alt å dømme lukrativ proffkontrakt med Team Sauerland i fjor vår. Den var treårig. Men planen hans var samtidig å kvalifisere seg til å bokse for Norge i Tokyo-OL kommende sommer.

– Jeg har tatt med i forhandlingene at jeg skal få være med i European Games som amatør i juni. Der kan jeg kvalifisere til VM, og deretter til OL. Sauerland synes bare det er kult, sa Srour til VG den gang.

Relativt nye regler medfører at boksere kan veksle mellom amatør og proff. Få boksere har likevel valgt å gjøre som Srour hadde planlagt å gjøre.

Publisert: 24.02.20 kl. 10:28 Oppdatert: 24.02.20 kl. 12:40

