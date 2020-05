Hansvoll: Fury ville gitt Ali trøbbel

Muhammad Ali (født 17. januar 1942/død 3. juni 2016)

Fødenavn: Cassius Marcellus Clay Jr.

Far til ni barn, blant andre den kjente kvinnelige proffbokseren Laila Ali.

Omtalt som tidenes største idrettsutøver. I sin tid kontroversiell i og utenfor ringen. Ble kalt «The Greatest» og «Leppa fra Louisville».

Vant OL-gull i lett tungvekt i Roma i 1960. Ble proff og slo 21 forskjellige boksere i tittelkamper. Forsvart VM-tittelen 19 ganger. Vant 56 av 61 proffkamper, hvor av 37 på knockout. Flere av oppgjørene har status som klassikere, blant andre de Ali gikk mot Joe Frazier og George Foreman: «The Rumble in the Jungle» i daværende Zaire (nå Den demokratiske republikken Kongo).

Sist nevnte ble filmatisert: «When we were kings» (1996) ble tildelt Oscar for beste dokumentarfilm.

Samme år tente Muhammad Ali OL-ilden i Atlanta, sterkt preget (skjelvinger) av sykdommen Parkinson.