Reserven dunket inn million-seier

Reserven Justin Gaethje (31) seiret etter å ha senket Tony Ferguson (36) i et knallhardt oppgjør da «MMA-førsteligaen» UFC gjorde corona-comeback i Florida natt til søndag norsk tid.

– Jeg venter på det ekte beltet, utbrøt Gaethje da UFC-sjefen Dana White festet «mesterbeltet» rundt livet hans etter fighten - som endte med teknisk knockout i amerikanerens favør tre minutter og 39 sekunder ut i femte runde.

Gaethje fikk i likhet med Ferguson drøyt 500.000 kroner for kampen, pluss like mye som bonus for «kveldens beste forestilling» (Performance of the Night), ifølge ESPN. Totalt en million kroner, samt retten til å møte tittelinnehaver Khabib Nurmagomedov (31) i sin neste fight.

Dommeren Herb Dean erklærte nok er nok etter at Gaethje traff landsmannen med et rykende venstre slag, som fikk Ferguson til å vakle.

Dana White mente det var en rett avgjørelse.

– Jeg mener egentlig at den burde vært stoppet tidligere. Tony (Ferguson) ble ordentlig ødelagt i kveld. Ikke bare fikk han skikkelig juling, han fikk det av en type som slår som en «fucking» lastebil - en som slår veldig hardt og vanligvis slår folk bevisstløse når han treffer dem med den typen slag, påpekte UFC-eier Dana White.

Fighten i Jacksonville sto om «interim-tittelen» i lettvekt i UFC.

Den var attestert gallaens hovedattraksjon, og de to i oktagonet skuffet ikke. Det vil si; Tony Ferguson - som kom til oppgjøret med 24 seirer - måtte ta i mot veldig mye juling fra start til forestillingen var over. Da kunne amerikaneren forevise to skikkelig hovne øyehuler og et stort kutt på høyre kjake.

– Justin er en tøff djevel («son of a bitch»), vedgår en mørbanket Tony Ferguson -som hadde vunnet 12 kamper på rad før bråstoppet mot Gaethje.

Sammenlagt utvekslet de to hele 279 slag. Historisk mange i UFC, ifølge ESPN.

Gaethje overrasket ekspertene ved smart og god taktisk opptreden. Han er mest kjent som en slåsskjempe, eller «kranglefant».

– Jeg sa til trenerne mine at «dere kommer ikke til å sette pris på dette», men jeg er klar for å dø i kveld. Det er innstillingen du må komme inn med her, uttalte Gaethje etter kampen ifølge ESPN.

Han står nå med 22 seirer og to tap. Han har vunnet sine fire siste kamper, alle etter teknisk knockout eller knockout. Han sto egentlig ikke på plakaten som «main attraction» da «UFC 249» endelig kom i stand etter etter coronavirusets utbrudd. Forrige UFC-stevne var 14. mars.

Gaethje steppet inn for UFCs lettvektmester, russeren Khabib Nurmagomedov (31), foran det opprinnelige stevnet 14. april.

Fordi Khabib Nurmagomedov på grunn av corona-restriksjonene angivelig ikke fikk utreisetillatelse fra hjemlandet Dagestan.

Publisert: 10.05.20 kl. 09:34

