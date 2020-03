Boksestevne på VG+: Lihaug vant tett tittelkamp på poeng

Tim-Robin Lihaug (27) hadde alle dommerne på sin side etter 12 runder mot armenske Vartan Avetisyan (30) i Grieghallen lørdag kveld. Boksestevnet gikk direkte på VG+.

Etter 12 tøffe, og stort sett jevne, runder hadde dommerne 116–112, 117–111 og 117–111 i favør Lihaug.

– Jeg er sliten. Det var 12 steinharde runder. Han var sterk, men jeg bokset smart og hadde kontroll hele veien, oppsummerte Lihaug dahn ble intervjuet oppe i ringen.

Han omtales nå som verdensmester, men det er viktig å understreke at det ikke er en tittel i en av de fire store forbundene, WBA, WBO, WBC og IBF det er snakk om. Men seieren gjør at han posisjonerer seg bedre på rankinglistene, og det kan gi større kamper for 27-åringen fra Sotra.

– Jeg har lyst til å gjøre Grieghallen til min faste hjemmebane, sa Lihaug og takket publikum for støtten.

Det var lett tungvekt-tittelen i det mindre forbundet WBF som sto på spill. En tittel som faktisk legenden Roy Jones Jr. har hatt tidligere. Avetisyan kom til kampen med 18 seirer, og to tap. Lihaug hadde 19 seirer og fire tap før tittelkampen.

TITTELBELTE: Tim-RobinLihaug poserer stolt med tittelbelte til forbundet WBF. Foto: VG+

– En bra gjennom ført av Tim-Robin. Han holdt seg til planen, og Avetisyan manglet nok litt på å være den helt store trusselen, oppsummerte proffbokser Alexander Hagen som kommenterte kampen sammen med boksekollega Ingrid Egner.

Lihaug tok kommandoen i den første runden, og styrte kampen med venstrejabben. Det fortsatte 27-åringen med i åpningsrundene.

27-åringen dro fordel av at han er 12–13 centimeter høyere enn Avetisyan og utnyttet rekkevidde-fordelen.

I fjerde runde traff Lihaug med et godt høyreslag, og Avetisyan landet på ryggen i kanvasen. Men selv om Lihaug hadde truffet bra, så ble det ikke telling fordi armeneren snublet i bena til Lihaug samtidig.

I femte runde var Avetisyan mer på offensiven, og Lihaug måtte «spise» et par kraftige høyreslag.

POPULÆR: Tim-Robin Lihaug sammen med sin stolte samboer Renate Fossheim. Foto: VG+

Lihaug slapp motstanderen mer inn i kampen, og sjette runde var tøff og jevn. Mot slutten av syvende runden var det en heftig slagutveksling. I åttende runde tok Avetisyan over, og skapte store problemer for Lihaug. Det var en ny svært tett runde.

Niende runde var Lihaug på defensiven i starten, men så kom han sterkere tilbake. Tiende og 11 runde var også åpne, og begge bokserne måtte tåle en del treffere. Den 12. og siste runden ble actionfylt, og i sluttsekundene var det en vill slagutveksling.

Solid av Nysæter og Eggan

Det var totalt fire kamper på kveldens stevne i Bergen. Først tapte MMA-profil Aron Jahnsen sin debut som proffbokser da han meget diskuterbart tapte på poeng mot albanske Henri Ademaj.

Men så fulgte Simen Nysæter opp med klar poengseier i cruiservekt, og det samme gjorde Anders Eggan i super mellomvekt.

De to trønderne er begge ubeseirede som proffer, og står med henholdsvis ti og seks seirer, og var store favoritter før kveldens boksestevne.

Publisert: 07.03.20 kl. 23:08 Oppdatert: 07.03.20 kl. 23:23

