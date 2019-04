Hermansson rangerer UFC-prestasjonene sine: – En helvetes kamp!

Jack Hermansson (30) står med seks seirer på sine fem siste kamper i UFC, og rangerer avslutningsseirene før helgens møte med den brasilianske stjernen Jacare Souza (39).

Mindre enn 20 minutter siden







Så langt i karrieren står Hermansson med fem seirer og to tap i UFC, mens han totalt har 19 seirer på sine 23 MMA-kamper etter at han ble proff for snart ni år siden.

Følg UFC-stevnet fra Sunrise, Florida, fra kl. 03.00 på Viaplay natt til søndag. Oppgjøret mellom Souza og Hermansson er hovedkamp, og de entrer trolig buret i 05-tiden.

Den svensknorske fighteren har imponert stort i UFC, og gått mange kamper på under tre år. I tillegg har de fem siste seieren kommet før tiden, og på imponerende vis har Hermansson kjempet seg opp i toppen i UFCs mellomvektsdivisjon.

Slik rangerer han de fem siste seirene:

5. plass: Mot Bradley Scott (England) i Mexico 5. august 2017:

Når det gjenstår litt over ett minutt av første runde stopper dommeren kampen, og Hermansson vinner på teknisk knockout.

– Det var en fet finish i første runde, og hovedgrunnen til at den kommer på femteplass er fordi de andre avslutningene er så vanvittig gode, sier Hermansson fornøyd til Viaplay.

4. plass: Mot Gerald Meerschaert (USA) i USA 15. desember 2018:

Gerald Meerschaert er fullstendig sjanseløs i møtet med Hermansson, og blir tatt ned etter 15 sekunder. Han kom seg ikke opp igjen før kampen er over. Hermansson vinner med en giljotin på slutten av første runde.

– Gerald er en veldig god grappler, og jeg lyktes med å dominere ham på bakken og avslutte med en god finish med en submission, sier Hermansson fornøyd.

3. plass: Mot Alex Nicholson (USA) i Stockholm 28. mai 2017:

Hermansson har tapt for Cezar Ferreira i sin andre UFC-kamp, og er under press. «Hjemme» i Globen får han seg en enorm opptur, og vinner på teknisk knockout tre minutter ut i første runde.

– Det var fantastisk minneverdig på hjemmebane. Det å vinne med hele arenaen i ryggen var helt herlig, sier Hermansson om den seieren snart to år senere.

2. plass: Mot David Branch (USA) i USA 30. mars 2019:

Dette blir en virkelig stor test for Hermansson, som møter Branch – en rutinert fighter rangert på ellevteplass i mellomvekt. Hermansson kjører over ham, og vinner etter 49 sekunder. Igjen avgjør han med en giljotin.

– Branch er den som har vært høyest rangert av alle motstanderne jeg har møtt, og på papiret den beste motstanderen jeg har slått. Det var en utrolig viktig seier for meg, sier Hermansson.

1. plass: Mot Thales Leites (Brasil) i Brasil 12. mai 2018:

Denne prestasjonen setter Hermansson virkelig på kartet. For det første er Leites en farlig motstander, og for det andre pådrar Hermansson seg ribbeinsbrudd i første runde. Med enorme smerter snur han kampen, og vinner på teknisk knockout når det gjenstår litt over to minutter.

– En helvetes kamp i Brasil ... Det er et ribbein som ryker i første runde, jeg ligger under og har det utrolig tøft. Jeg må grave dypere enn jeg noen gang har gjort, og så klarer jeg å avslutte dette mot en tidligere tittelutfordrer. Det smakte så utrolig godt og er min favorittfinish, sier Hermansson fornøyd.

Så gjenstår det å se om en eventuell seier mot Jacare Souza i Florida natt til søndag kan komme seg inn på toppen av denne listen ...

Publisert: 27.04.19 kl. 12:10