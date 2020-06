LEIR-FARVEL: Stig-André Berge og kona Rosell har hatt tre landslagsbrytere boende hjemme hos seg i flere uker slik at de har kunnet overholde smittevernreglene og trene i dette lokalet på Rælingen. Her tar paret foreløpig farvel etter hans pressekonferanse mandag. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Bryllupsreisen utsatt igjen: – Det var ikke noe press fra hennes side

RÆLINGEN (VG) Stig-André Berges kone Rosell angrer ikke at hun allerede 13. mars ga beskjed om at han ikke kunne avslutte karrieren med et virus – selv om det medførte at parets bryllupsreise og familieforøkelse er satt ytterligere på vent.

Nå nettopp

– Jeg vet at hvis han hadde lagt opp nå, ville han ikke klart å leve med det om noen år ... det å ikke vite hva som kunne skjedd i OL, eller om han kunne ha tatt en medalje, sier Rosell Utne Berge (29) noen minutter etter at Stig André Berge (36) har offentliggjort at han vil satse mot sitt fjerde OL neste sommer og to måneder senere avslutte karrieren med VM i Oslo 2. til 10. oktober 2021.

Paret giftet seg sommeren for tre år siden. De skulle feire ekteskapet med et cruise. Bryllupsferien ble imidlertid utsatt, fordi hun ble gravid og zikaviruset satte en stopper for den.

– Så lenge han er frisk og skadefri, og han selv er motivert, støtter jeg ham, tilføyer hun.

les også Stig-André Berge satser mot nytt OL: – Ekstremt lyst til å fortsette

Stig-André Berge skulle gå på brytematten for siste gang i Tokyo-OL 2020, kommende høst skulle de prøve å gi sønnen Nicklas (2) en søster eller bror, Stig-André bli assistent for landslagstrener Fritz Aanes frem mot 2024-OL – og endelig skulle de dra på cruise.

Så kom corona-pandemien.

– Vi får se. Kanskje jeg blir gravid igjen, svarer Rosell Utne Berge (29) på spørsmål om hun tror bryllups-cruiseturen kan bli noe av fire år etter at den opprinnelig var planlagt.

Stig-André Berge kjørte til en 10 dager lang treningsleir i Kristiansund etter å ha holdt denne pressekonferansen hjemme på Rælingen mandag:

Hun sier at «det beste nå» er at Stig-André Berge går på matta igjen. Det føles nesten som å være nyforelsket. Rosell Utne Berge er ikke bekymret for at ektemannen vil ha rundet 38 år før OL og VM. Hun mener at Nicklas holder ham i vigør, påpeker at han aldri er syk eller virker sliten; det er ingenting som knekker ham.

Huset fullt Stig-André Berge, kona Rosell Utne Berge og deres sønn Nicklas (2) har hatt europamester Morten Thoresen som leieboer i huset deres på Rælingen siden corona-utbruddet i Norge i mars. Den siste måneden har familien også huset Håvard Jørgensen og Per Anders Kure. Bryterkvartetten har i praksis vært i corona-isolasjon og trent i et lokale så å si rett over veien for Berge-familiens hus. Under treningsleiren i Kristiansund (frem til 19. juni) fortsetter den strenge inndelingen av «bryterfamilier» med fire i hver gruppe (tre grupper inkludert landslagstrener Fritz Aanes), som kjører i samme bil, bor i samme rorbu og trener på atskilte matter – i et lokale som oppfyller smittevernreglene. Vis mer

– Jeg vet ikke hva han er laget av, om han er helt menneskelig, sier hun.

Mandag ønsket hun ham god kjøretur til Kristiansund, der Stig-André Berge sammen med 10 landslagsbrytere og trener Fritz Aanes skal gjennomføre en strengt corona-regulert treningsleir frem til 19. juni. Han bekrefter at Rosell var den første – dagen etter at Erna Solberg stengte ned Norge – som sa til ham at «dette» ikke kan slutte med en epidemi.

– Det var ikke noe press fra hennes side. Hun ville bare vise at hun sto hundre prosent bak meg, sier Stig-André Berge.

les også Berge er OL-usikker: – Må kjenne det innerst i hjerte

Likevel har han tvilt seg frem til den endelige beslutningen om å forlenge karrieren med over ett år, fordi «det er mye annet som må på plass». Han hadde avtaler med 11 sponsorer frem til etter 2020-OL. Seks av dem har sagt ja til å støtte ham til 2021-OL.

– Det gjør det vanskeligere. Men hadde jeg gjort dette for pengene, ville jeg ikke holdt på i det hele tatt, sier han.

les også Berge forsøker å overtale Tufte til OL-ja: – Vi må ha med noen gamlinger

Han har regnet ut at 30.000 til 35.000 i måneden – før skatt – vil få hjulene til å gå rundt. Det budsjettet er i boks. Men han kan kanskje komme til å måtte jobbe sivilt innimellom, for et idrettsutstyr-firma der han er medeier og Rosell jobber 80 prosent, og «ta ut litt lønn for det». I en periode på halvannet år foran Rio de Janeiro-OL, måtte han betale 200.000 kroner til sparringpartnere av egen lomme. Bryteforbundet er mer veldrevet enn det var. Han slipper det nå, men må fortsatt betale 25.000 kroner i egenandel for å være med på landslaget.

Publisert: 09.06.20 kl. 11:55

Les også

Fra andre aviser