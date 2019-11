Kommentator mener Havnaa tapte – håper sliteseieren blir en lærepenge

EKEBERGHALLEN (VG) Viasat-kommentator Thomas Hansvoll er blant dem som mener at Kai Robin Havnaa (30) egentlig tapte kampen mot argentinske Mariano Angel Gudino (31). Havnaa selv var sikker på seier før poengene ble lest opp.

– Jeg følte at jeg styrte de fleste rundene, men så lot jeg meg rive med i stilen hans og skulle være med på å krige, oppsummerte Havnaa på pressekonferansen etter at han hadde tatt sin 16. seier av like mange mulige som proffbokser.

Men Gudino, som tok kampen på kort varsel, sørget for at Havnaa fikk det tøffere enn han noen gang har hatt det i proffkarrieren. Den ene dommeren hadde 96–95 i favør Gudino, mens de to andre hadde 97–94 og 96–94 i favør Havnaa.

– Jeg må si at jeg følte meg ganske sikker på at jeg hadde vunnet, men helt sikker kan man jo ikke være, sier Havnaa til VG.

MÅTTE SLITE: Kai Robin Havnaa fikk karrierens tøffeste kamp da Mariano Angel Gudino gikk ti tøffe runder med ham i Ekeberghallen. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Tidligere proffbokser Thomas Hansvoll kommenterte kampen for Viasat, og han hadde 96–94 i favør Gudino etter ti runder i Ekeberghallen.

– Jeg skulle ønske at Kai Robin hadde slått flere kombinasjoner. Det ble litt for mye enkeltslag med all kraft i hvert slag. Bevegelsene ble for store, og da blir det veldig synlig for motstanderen, sier Hansvoll til VG.

– Det virket som Kai Robin bare ventet på å få inn en perletreff. Da er det fort gjort å glemme helheten som bokser – alt fra bevegelighet, variasjon, kombinasjoner og så videre, legger Hansvoll til.

– Det var uansett en utrolig lærerik kamp for Kai Robin, og det er noe han trenger for å bli forberedt på hva som kommer fremover.

Havnaa hadde i mange uker forberedt seg på å møte amerikanske Al Sands, men endte altså opp med en argentiner som hadde tatt turen til Oslo for å lage trøbbel.

– Dette er en kamp vi lærer veldig, veldig mye av, sier Havnaa.

– Tror du at du hadde fått denne seieren hvis kampen gikk i Argentina?

– Ja, jeg tror det. Men det viktigste er om jeg hadde vunnet den på nøytral grunn, og det mener jeg at jeg hadde.

– Hvor sliten var du på slutten der?

– Jeg ble veldig sliten, men jeg er overrasket over hvor sliten jeg ble av ikke å slå så mye som jeg pleier. Det er noe jeg må ta med meg videre, sier Havnaa.

– Det er klart at det er ting han kunne gjort bedre i denne kampen, men alt i alt var det en sterk og fortjent seier. Det var ikke bare promotorprat da jeg før kampen sa at Kai Robin hadde bedt om den tøffeste motstanderen det var mulig å få tak i. Han ville ha en utfordring, og det fikk han, roste promotor Nisse Sauerland.

Nå får Havnaa fri et par måneder før han er kampaktuell relativt tidlig i 2020.

Publisert: 17.11.19 kl. 21:13







