Havnaa med knockoutseier etter kaotisk avslutning

Levani Lukhutashvili (24) klaget til dommeren istedenfor å forsvare seg mot Kai Robin Havnaa (30) i kveldens boksekamp i Horsens.

Havnaa står nå ubeseiret etter 15 proffkamper, og har vunnet 13 av dem på knockout. Etter to relativt jevne runder på kveldens Team Sauerland-stevne i Horsens. Havnaa så ut til å ha god kontroll, og tok fullstendig over i den tredje runden av kampen som var stipulert til ti runder.

Han traff med noen harde slag, og Lukhutashvili begynte å klage til dommeren – tilsynelatende på lave slag. Men det var ikke mulig å se fra TV-bildene at Havnaa skulle ha gjort noe ureglementert.

Dommeren signaliserte da også at den norske cruiservekteren bare skulle fortsette, og selv om han stoppet opp noen sekunder fortsatte han å pepre Lukhutashvili med slag til han satte seg ned. Da startet dommeren telling til ti, og stoppet kampen da georgieren ikke var klar til å fortsette.

Da var det gått et minutt av den tredje runden.

– Jeg vet ikke helt hva som skjedde, og har ikke sett opptak av det. Men han ville finne en utvei. Jeg kjente det på knokene flere ganger at jeg traff ham rent. Han sjanglet og prøvde bare å smile, men han ville ut, forklarte Havnaa da han ble intervjuet av Viasat oppe i ringen etter kampen.

Lukhutashvili fortsatte å klage på avgjørelsen etter at Havnaa hadde fått løftet hånden i været av kampdommeren. Pekingen og gestikuleringen antydet at han fortsatt mente Havnaa hadde slått for lavt.

