SUVEREN: Valentina Shevchenko (t.v.) hadde full kontroll på Liz Carmouche i fem runder. Foto: RAUL MARTINEZ / EFE

UFC-Shevchenko lekte seg i tittelkampen

Valentina Shevchenko (31) hadde fullstendig kontroll på Liz Carmouche (35) dahun forsvarte tittelbeltet i fluevekt, og befestet sin posisjon som en av UFCs mest suverene mestere.

Carmouche er mest kjent som kvinnen som sammen med Ronda Rousey gikk den første kvinnekampen i UFCs historie. Seks år senere fikk hun i helgen muligheten til å gå en ny tittelkamp, men Shevchenko var altfor overlegen til at det ble en særlig spennende affære.

Shevchenko, fra Kirgisistan, tapte for Carmouche i 2010 – i en mindre organisasjon. Da ble kampen stoppet fordi hun pådro seg et stygt kutt. Men på helgens stevne i Montivideo, Uruguay, var det ikke noe som stoppet 31-åringen.

Hun dominerte i praksis fra start til slutt mot Carmouche, som virket livredd for å gå i nærkamp med mesteren.

FORTSATT MESTER: Valentina Shevchenko poserer med tittelbektet i fluevekt etter helgens seier. Foto: RAUL MARTINEZ / EFE

Alle de tre dommerne hadde 50–45 i favør Shevchenko, som nå har 11 seirer og to tap siden nederlaget mot Carmouche. Begge tapene har vært på poeng mot Amanda Nunes, og det siste i tittelkampen for to år siden var meget omdiskutert.

Så gjenstår det å se om det blir et tredje oppgjør mellom de to kvinnestjernene.

På helgens stevne i Uruguay vant Vicente Luque mot Mike Perry, i et oppgjør som vil bli husket for det fryktelige nesebruddet Perry pådro seg mot slutten av kampen. Luque vant til slutt på «split decision».

Volkan Oezdemir vant på knockout mot svenske Ilir Latifi, og fikk endelig en seier i lett tungvekt etter tre strake tap.

Publisert: 12.08.19 kl. 08:42

