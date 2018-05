«GIRLPOWER»: Lucia Rijker har hatt treneransvaret for Cecilia Brækhus opp mot den historiske kampen i Los Angeles. Her foreviger de et øyeblikk fra onsdagens pressekonferanse. Foto: Bjørn S. Delebekk

Brækhus' nye trener om «eleven»: – Vi hadde endt opp med å slåss

LOS ANGELES (VG) En mann var den eneste som klarte å slå Lucia Rijker (50) i ringen. Hadde en yngre utgave av henne selv møtt Cecilia Brækhus (36), så ville det endt voldsomt ...

– Cecilia har en ekstremt sterk personlighet. Hun er et konkurransemenneske som må ha full kontroll, og hun må ha det på sin måte. Jeg er glad jeg er blitt en moden kvinne som vet hvordan jeg skal takle det nå.

– Hvordan hadde det gått hvis du var 15 år yngre?

– Vi hadde endt opp med å slåss. Garantert. Det hadde smelt, sier 50-åringen og ler.

– Men helt seriøst, det hadde ikke gått. To så sterke individer med det konkurranseinstinktet, sier Rijker og klasker nevene hardt sammen.

Fakta Lucia Rijker Født 6. desember 1967 i Amsterdam.

Nederlandsk statsborger, men bodd mye av tiden i USA siden 90-tallet.

Karriere som proffbokser: 17 seirer (14 knockout), null tap.

Karriere som kickbokser: 36 seirer (25 knockout), én uavgjort, null tap.

Har hatt roller i flere filmer og TV-serier. Blant annet Star Trek, JAG og Million Dollar Baby.

Jobber i dag som trener for boksere og idrettsutøvere over hele verden.

Rijker har nettopp gjennomført en treningsøkt med Brækhus på Wild Card West Boxing Gym i Santa Monica. Hun sitter med «Mr. Jones» i fanget, en liten chihuahua på 2,5 kilo med stor personlighet.

Rijker smiler mye og prater engasjert om sin rolle som den nye treneren til Norges boksedronning, som søndag morgen skal i aksjon på StubHub Center i Los Angeles. En kamp som vises på storkanalen HBO – den første kvinnekampen i kanalens historie.

Det er vanskelig å tenke seg at hun selv var en fryktet kickbokser og bokser med kallenavnene «The Dutch Destroyer» og «Lady Tyson». Og mange vil huske henne som «den slemme» bokseren i filmen «Million Dollar Baby» – regissert av Clint Eastwood, som også vant Oscar for sin rolle. Det kommer vi tilbake til.

– Jeg var en ekstremt aggressiv person i ringen. På gaten var jeg rolig og høflig, men jeg hadde en «villdyr-modus» – akkurat som Cecilia, sier Rijker og ler igjen mens hun drar høyrehånden kjærlig gjennom pelsen til den lille bikkja på fanget.

Knockoutmaskin

Den samme høyrehånden var rett og slett et farlig våpen i Rijkers aktive karriere. Hun slo igjennom som kickbokser på 80-tallet. Totalt ble det 37 kamper, 36 seirer, 25 på knockout og én uavgjort.

Som proffbokser gikk hun 17 kamper, vant alle og 14 av dem før full tid. Bokstavelig talt voldsomme tall for en kvinnelig bokser. Brækhus har til sammenligning ni knockoutseirer på 32 kamper.

– Hva var høydepunktene i din karriere?

– Ulempen med å bli slått i hodet så mye, er at alt blir litt tåkete. Hadde jeg en karriere? spør Rijker og blunker.

Hun fikk aldri de store kampene det ble forhandlet om. Promotorlegenden Don King var involvert i Christy Martins karriere. Muhammad Alis datter, Laila, var også lenge koblet til en storkamp mot Rijker. Det ble aldri noe av.

– Ahhhh! Kampen mot Martin, det var den jeg ville ha av hele mitt hjerte. Helt til Ali kom og tok henne fra meg. Det gjorde meg så forbannet at jeg absolutt ville ha Ali etterpå, selv om hun var altfor stor og tung for meg. Martin skal være glad hun aldri møtte meg, for jeg hadde drept henne. Jeg var såååå mye bedre, sier Rijker, som selv ble trent av legender som Freddie Roach og Emanuel Steward.

Ble knocket ut av en mann

To år før hun ble proffbokser, i 1994, møtte Rijker en god thaibokser, Somchai Jaidee, til en showkamp – uten restriksjoner eller regelendringer. Kvinne mot mann i ringen, en svært dårlig idé mente mange.

– Hvorfor gjorde du det?

– Fordi det på den tiden ikke var noen kvinner som var gode nok. Jeg gikk inn i det med alt jeg hadde. Det er utfordrende å gå kamp mot en keivhendt, og en keivhendt med mer muskelmasse er en helt annen story. Jeg er glad at jeg gjorde det, for det trigget meg, sier Rijker i dag.

– Men det gikk jo ikke så bra?

– Nei, jeg ble slått ut i andre runde. Han tok meg selvfølgelig med venstrehånden. Det var en «wakeupcall» for meg. Jeg var litt høy på pæra, og det gjorde meg mer ydmyk.

Youtube: Se knockout-tapet mot Jaidee i 1994

Skuespiller-karriere

Rijker flyttet til USA og Los Angeles da hun ble proffbokser, og etter hvert fikk hun også prøve seg som skuespiller i Hollywood. Høydepunktet ble boksefilmen «Million Dollar Baby» med Hilary Swank, Morgan Freeman og Clint Eastwood i hovedrollene. Sistnevnte var også regissør, og vant Oscar for den jobben.

Rijker spilte rollen som en meget usympatisk bokser av den brutale sorten. Hun kviet seg for å ta skurkerollen, men angrer ikke på valget.

Youtube: Se Rijker i filmen med Hillary Swank og Clint Eastwood

– Den filmen var kronen på karrieren min. I tillegg til rollen tok jeg med min erfaring som fighter, og hjalp til med forberedelsene. Swank fikk tekniske råd og treningshjelp. Jeg var «full pakke» i den filmen.

– De skulle egentlig ha en skuespiller med østeuropeisk utseende, men endte opp med meg. Clint ga meg en sjanse, og det var en fantastisk erfaring å jobbe med denne nydelige mannen som bidro til å sette kvinneboksing på kartet. Og så var det elementer i filmen som er så vakre, sier Rijker og forklarer:

– Det er elementer i boksingen som er helt spesielle. Lojalitet, forpliktelse, det å sove i treningsstudioet, samspillet mellom utøver og trener. Man blir som en forelder til fighterne, og det er der jeg er nå.

Etter planen skal Rijker bare trene Brækhus i kampen mot Kali Reis denne helgen. Hun vikarierer for Johnathon Banks, som var opptatt med en annen fighter i oppkjøringen .

Men det er liten tvil om at samarbeidet har fungert veldig bra. Brækhus har virket svært fornøyd med treneren, som hun så opp til lenge før hennes egen karriere tok av.

Mener Brækhus er et beist

– Vi har funnet tonen veldig bra. Cecilia er veldig selvgående, og det eneste hun trenger er at jeg støtter henne og trykker på de riktige knappene for å få henne til å yte det lille ekstra. Det jobber jeg med hos fightere, og jeg gjør det samme når jeg trener fotballspillere og basketballspillere. Jeg er en trener uansett hvilken idrett det er snakk om, sier Rijker.

– Hvorfor tror du Cecilia Brækhus vil lykkes i USA?

– Fordi hun er en veldig god bokser, hun er vakker, veltalende og spennende. Og så er hun et beist. Jeg tror ikke folk i Europa og Norge forstår hvor stort det er at hun blir den første kvinnefighteren på HBO. Det er en enorm mulighet, og en dør som er åpnet for henne og for kvinneboksing.

– Jeg er ikke sikker på om Cecilia vil at jeg skal si det, men da hun fikk vite at hun skulle vises på HBO … Det var ekstremt emosjonelt for henne. Hun fikk en skikkelig utladning, og har jobbet så hardt. Dette er et enormt veiskille for kvinneboksing og kvinneidrett, slår Rijker fast.

