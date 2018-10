UFC-analyse: McGregor «tilbake til røttene»

TILBAKE I NATT: Conor McGregor avbildet på nattens innveiing i Las Vegas. Søndag morgen, norsk tid, går han i buret igjen. Foto: John Locher / TT NYHETSBYRÅN

Conor McGregor (30) har ikke konkurrert i MMA siden han ble UFCs første doble

mester. Nå møter han sin største rival i karrieren, den ubeseirede Khabib Nurmagomedov (30).

Analysen er skrevet av MMA-Revyens redaktør Andreas Roaldsnes (@andreasroa på Twitter).

Det er rart å tenke på at Conor McGregor ikke har konkurrert i MMA på nesten to år. Det føles ikke slik. Sist McGregor konkurrerte i UFC var da han tok lettvektstittelen fra Eddie Alvarez november 2016.

Greit, McGregor gikk en kamp (unnskyld, en boksekamp ) mot tidenes defensive bokser, Floyd Mayweather, i fjor sommer. Det kan ha noe med saken å gjøre, men samtidig tror jeg den viktigste grunnen er at McGregor har vært relevant hele tiden. Hele tiden lå muligheten for en McGregor-kamp i luften. Mot Tony Fergusson for lettvektstittelen, mot Tyron Woodley for weltervektstittelen, en storkamp mot Georges St-Pierre.

McGregor har gjort seg relevant for enhver samtale om UFCs fremtid. Det var lenge å vente, men det endte heldigvis med den mest naturlige kampen av dem alle: en kamp mot Khabib Nurmagomedov.

Det er utrolig deilig som fan å ha McGregor tilbake. Fantastisk. McGregor er en karismatisk personlighet, en fantastisk fighter og en mesterlig promotør. Hvor enn McGregor går og hva enn han gjør, så gjør han det verdt å følge med – det er gaven han har.

Men Conor har vært ute lenge. Jeg var bekymret for hvilken Conor som nå returnerer til UFC etter Mayweather-eksperimentet.

Et rikes vekst og fall

En gammel teori fra historiefaget sa at riker hadde livssykluser som mennesker. Dette er en oppfatning som sitter så dypt i oss, at vi i dagligtale ser det som en underliggende lov. Selv om vekst-og-fall-tenkningen er blitt avleggs så er det fortsatt slik historien om mennesker blir fortalt.

Det McGregorianske imperiet har, tross sin spede alder (vi er nå i år 5 e. MC), erobret verden.

Hvordan klarte Conor McGregor å erobre UFC på tre år?

Det som står bak er en unik evne til psykologisk krigføring, koblet med kampsportsevner som er blant de beste i verden. Og sult. En grenseløs og ubeskrivelig sult.

Det som først fanget meg ved Conor McGregor tilbake i 2013, da han hadde sin debut mot Marcus Brimage, var kampsportsnerden McGregor. Den unge McGregor var eksepsjonelt energisk, nysgjerrig og entusiastisk da han var i Stockholm. Det som gjorde at McGregor var lagt merke til på forhånd var den enormt lojale fanskaren hans og trash-talk mot Brimage.

McGregor har alltid en spesialtilpasset vinkling på den psykologiske krigføringen, og mot Marcus Brimage handlet det om følelser i kamp. McGregor påsto av Brimage ikke hadde kontroll over følelsene sine.

McGregor egget ham. Conor kjenner alles svake punkter. Det finnes folk som kan snevre seg inn på andres usikkerheter på få sekunder. McGregor er slik med fightere. Det er utallige eksempler. «Snake-in-the-grass »-konflikten, «Nuts-on-your-forehead »-episoden og «world-tour»-sagen fra den lange oppkjøringen mot Jose Aldo.

Særlig alle timene med psykologisk krig med Jose Aldo gjorde inntrykk. Stadig flere ønsket seg en ydmyket Conor. I flere år nå har de som misliker Conor sitert bibelen: stormod fører til undergang, hovmod står for fall, som ordtakene sier.

Men vi var fortsatt bare i begynnelsen av det McGregorianske rikets vekst. Daværende lettvektsmester, Eddie Alvarez, advarte MMA-fans – «there is no Santa Claus » sa han.

Mot alle odds, og mot all forventning i 2013, realiserte Conor McGregor drømmen sin om å bli dobbeltmester i UFC. Den første av sitt slag. McGregor er unik. Utrolig sjeldne kampsportevner sammen med utrolig sjeldne karismatiske evner og villigheten til å sette alt press i verden og seg selv, med holdningen «la oss se hvem som knekker først».

Se kaoset fra nattens innveiing i Las Vegas:

Equity

Når noen (uunngåelig) skriver manuset til filmen om Conor McGregor om noen år vil sikkert perioden etter dobbelt-mesterskapet i november 2016 og tiden frem til Khabib-kampen i morgen bli skrevet som stormannsgals-tiden.

I en klassisk dramaturgi, kjent fra både greske tragedier og dagens Hollywood, går det meste protagonistens vei helt til den store utfordringen.

McGregor vinner verdensherredømme innenfor MMA med seieren over Eddie Alvarez. UFC prøver å unngå enhver situasjon der de kan holdes som gissel og «tar fra» McGregor fjærvektsbeltet samme måned som seieren mot Alvarez kom. UFC unngår en gisselsituasjon, men skaper en bitter McGregor som kun kjenner på utakken.

Nå står storkampen mot Mayweather for tur og McGregor er blitt et monster. Det eneste ting handler om er penger og McGregors selvsikkerhet blir blåst opp til det ugjenkjennelige og stadig mer smakløse.

McGregor ser også ut til å miste kontakten med virkeligheten og krever equity, å bli deleier i UFC. Han kommer i trøbbel med mafia i Irland, han går over streken som tilskuer i andre MMA-organisasjoner og han angriper fightere sammen med en mobb av kompiser på fighterhotellet dagene før Nurmagomedov skal gå for tittelen mot erstatter Al Iaquinta på UFC 223 i april i år.

McGregor er på alles lepper, men han konkurrerer ikke lenger. Han var en destruktiv, men skapende kraft. Nå er han bare destruktiv. Han er i konflikt med UFC og han blir dømt for føderale lovbrudd i staten New York. Til Ariel Helwani sa McGregor på mandag at «med slik rikdom som dette er det mye som endrer seg, du endrer deg, folk rundt deg endrer seg … jeg er bare en ung fyr i en vill situasjon, som gjør så godt han kan». Men han angrer ingenting.

Rart det der.

Tilbake til røttene

Mange fans har gjennom de siste årene fått en avsmak for Conor, selv om ingen av dem er mindre interesserte i å se kampene hans (kanskje mer?). Conor sier at han «fell out of love with the game». Det var hans nerdete kjærlighet til MMA som satte ham på denne utrolige stien i første omgang. Nå er kjærligheten tilbake, og det er veldig synlig syns jeg. Den entusiastiske og karismatiske McGregor er tilbake.

McGregor bygger kampen mot Khabib med samme intensitet som før, og gleder seg til å igjen kunne bruke alle egenskapene sine. Khabib på den andre siden lover å gjøre Conor ydmyk, som så mange har gjort før ham. Khabib har vi knapt snakket om i dag, men er det noen som kan gjøre Conor ydmyk er det Khabib. 26 seire og ingen tap. En grusom stil for Conor å møte i buret, men med noen svakheter vi kommer til under. Det er ikke bare Conor som har en eim av uunngåelig seier. Det har Khabib også.

Hva er det som kommer natt til lørdag? Er det hovmod som står for fall som «endelig» realiserer seg, eller har protagonisten i historien lagt utfordringene bak seg og begynner å vinne igjen? Faller det McGregorianske riket, eller har velmaktsdagene knapt begynt?

Kampanalyse

Conor McGregor (21 seire, tre tap) vs. Khabib Nurmagomedov (27 seire)

Oddsbloggen predikerer utfallet av kommende UFC-kamper basert på 3000 tidligere UFC-kamper med en prediktiv logistisk regresjonsanalyse*.

Khabib Nurmagomedov er favoritt i denne kampen. Ganske kraftig også. Ifølge modellen min er denne favorittstatusen berettiget. Khabib scorer langt bedre på de variablene som predikerer vinner i en gjennomsnittskamp. Khabib har høyere slagvolum, bedre forsvar mot slag (!) og bedre nedtakingsforsvar. Det sjokkerte meg at Khabib har høyere forsvar mot slag, men det er tydeligvis det to Diaz-kamper gjør for statistikkene til Conor.

Khabib er mer kjent for å blokkere slag med fjeset enn det Conor er. En blind, rent matematisk tolkning, gir seieren til Khabib. Dersom du ikke skjønner hvordan Conor skal vinne dette og har litt tid, så anbefaler jeg sterkt Dan Hardys gjennomgang på Inside the Octagon . Jeg går også litt mer i detalj på hva som gjør at jeg heller tror Conor vinner på MMA-Revyens oddsblogg.

*Se resten av kampene på oddsbloggen. Med-nerder kan ta kontakt på Twitter